Debeljak predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije

Skupščina Telekoma Slovenije je v petek iz nadzornega sveta družbe odpoklicala Iztoka Černošo , Marka Kerina , Radovana Cerjaka in Jurija Toplaka ter na njihova mesta na nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH) za štiriletni mandat poleg Žige Debeljaka imenovala Alenko Čok Pangeršič , Matejo Čuk Orel in Marka Boštjančiča .

Na sredini prvi seji so nadzorniki za predsednika izbrali Debeljaka, namestnika predsednika nadzornega sveta pa bosta ostala Karla Pinter kot predstavnica kapitala in Drago Kijevčanin kot predstavnik zaposlenih, so zapisali v družbi.

Debeljak je sicer od nedavnega predsednik uprave SDH in predsednik upravnega odbora Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) ter predsednik nadzornega sveta Gen energije. V preteklosti je bil med drugim predsednik uprave Mercatorja in član uprave Gorenja.