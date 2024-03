Debelost pri psih povzroča genska mutacija, ki vzbuja apetit

Ne le ljudje, tudi psi so vse pogosteje predebeli. Britanski znanstveniki so razvozlali skrivnost, zakaj. Vsaj za nekatere pasme, ki so znane po nagnjenosti k debelosti kot so labradorci in nekatere druge pasme prinašalcev, ki so med najbolj priljubljenimi pasmami tudi v Sloveniji. Raziskovalci so odkrili, da debelost psov pri nekaterih pasmah povzroča genska mutacija, ki vzbuja večjo željo po hrani.