Debirokratizacija: kako vam bo država olajšala življenje?

Predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo Ivan Simič na novinarski konferenci predstavlja predlog ukrepov na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju.

Predlogi sprememb po njegovih besedah težijo k poenostavitvi zakonodaje oziroma poslovanja, ter ponekod tudki k nižjim davkom. "Na treh področjih smo imeli od 29. maja do 25. avgusta devet sej, obravnavali smo veliko število predlogov," je uvodoma dejal Simič.

Eden pomembnejših predlogov uvedba REK obrazca za vse vrste dohodkov

Na davčnem področju je teh predlogov sprememb 28. Prva je uvedba enega vplačilnega računa za akontacije dohodnine in socialne prispevke. "Predlagamo tudi uvedbo enega REK obrazca za vse vrste dohodkov ter oddajo enega REK obrazca mesečno za vse vrste dohodkov," pravi Simič. Prav tako predlagajo identično obdavčitev plače, avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb – uporabila bi se fomula iz plač.

"Predlagamo znižanje stopnje davka od dohodkov iz kapitala iz 27,5 odstotka na 25 odstotkov, pri oddajanju nepremičnin v najem pa zvišanje normiranih odhodkov iz 15 odstotkov na 30 odstotkov in znižanje stopnje dohodnine iz 27,5 na 25 odstotkov," pojasnjuje Simič.

Predlagajo tudi zvišanje dohodninske davčne olajšave. Na ta način bi vsaj nekoliko nekoliko razbremenili delavce migrante. Prav tako bi uvedli tako imenovano socialno kapico.

"Za mikro in majhna podjetja bi se lahko izguba pokrivala tudi za nazaj - ne glede na to, koliko dobička se ustvari," navaja Simič.

Naredila bi se tudi aplikacija pod okriljem Finančne uprave (RS (Furs). "Med drugim predlagamo uvedbo aplikacijo, ki bo omogočila boljši pregled ter takojšnjo izdajo odločbe ob prijavah dividend in obresti iz tujine."

Predlagajo tudi uvedbo enkratnega poročanja oziroma posredovanja podatkov državnim organom, "ne da vsak organ zahteva svoje podatke (Furs, Ajpes, Statistični urad, Banka Slovenije, Spot, eDavki, eNaročanje, …)". Na gospodarskem področju zato predlagajo tudi avtomatizacijo izpolnjevanja obrazcev v javni upravi. "Z matično številko podjetja se izkažemo in na mestu so vsi dokumenti ... Želimo tudi zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru."

Predlagajo tudi poenostavitev pri obračunavanju potnih stroškov za prevoz na delo - ukinilo bi se obračunavanje glede na vozovnice v javnem potniškem prometu, predlagajo enovito obračunavanje oziroma povrnitev stroškov 0,10 evra za kilometer. Na področju dela predlagajo sicer tudi poenostavitev pri obračunavanju prispevkov delojemalca in delodajalca in to na ta način, da se ti prispevki združijo.

Spremembe predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo napoveduje na področju kriptovalut.

Novi dohodninski razred za vrnitev športnikov?

"Predlagamo uvedbo novega, šestega dohodninskega razreda z 10 odstotno davčno stopnjo za dohodke oziroma davčno osnovo nad 1.000.000 evrov," napoveduje. Tukaj cilja predvsem na športnike, zagotavlja pa, da zaradi tega ne bo nihče na slabšem, kvečjemu na boljšem.