Slovenskim vinom kar 211 medalj, oranžno vino 'best in show'

Slovenska vina osvajajo svet. To je znova potrdila Revija Decanter, ki pripravlja največje in najvplivnejše ocenjevanje vin na svetu. Letos so našim vinom podelili kar 211 medalj. Oranžno vino, predelano iz sorte rumeni muškat iz kleti Vinakoper, pa si je prislužilo prestižno nagrado "best in show" najboljše v kategoriji.