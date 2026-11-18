Zakaj in v čem je Decathlon v ALEJI poseben?

V nasprotju z velikimi trgovinami Decathlon , v katerih se raztezajo kilometri prehodov z opremo za več kot 80 športov, je nova trgovina v ALEJI zasnovana kot pametna, urbana in dinamična postojanka za vse, ki živijo v gibanju. Nov koncept se osredotoča na najbolj iskano, skrbno izbrano ponudbo za najbolj priljubljene mestne športe in aktivnosti. Ta je umeščena v krožno zasnovan prostor, v katerem je orientacija hitra, preprosta in prijetna.

icon-chevron-right 1 13 icon-chevron-right Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

























Poudarek na urbani energiji: tek, fitnes in padel

Da bi se čim bolj prilagodila potrebam in ritmu sodobnih rekreativcev in športnikov, daje trgovina v ALEJI poseben poudarek trem izjemno priljubljenim športom: - Tek: Vse za vaše kilometre na asfaltu ali v parku – od vrhunskih tekaških copat in tehničnih oblačil do dodatkov za hidracijo in varnost. - Fitnes in trening: Elastični trakovi, ročke, vadbene podloge, pametna športna oblačila in vsi praktični pripomočki za funkcionalni trening, domačo vadbo, jogo ali pilates. - Padel: Za vse ljubitelje tega najhitreje rastočega športa z loparjem na svetu je pripravljen poseben oddelek z loparji in žogicami.

Vsa moč velikega Decathlona – na dosegu roke

Čeprav je po površini manjša in ima bolj usmerjeno ponudbo od klasičnih velikih trgovin Decathlon , vam glede izbire ni treba skrbeti. Nov koncept idealno združuje fizično trgovino in digitalne možnosti: če iskanega izdelka ali velikosti trenutno ni na policah, lahko s storitvijo "Klikni in prevzemi" preprosto naročite kateri koli izdelek iz celotne ponudbe Decathlona in ga brezplačno prevzamete v novi trgovini v ALEJI.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika

Decathlon ALEJA Arhiv ponudnika



















Dva dni praznovanja: zabava, ugodnosti in darilo za najhitrejše!

Ob velikem odprtju Decathlon pripravlja pravo športno praznovanje, ki bo trajalo kar dva dni – v četrtek, 19., in petek, 20. novembra! Obiskovalce čakajo zabavne nagradne igre, interaktivni športni izzivi in posebne ugodnosti za vse generacije. Prvi dan praznovanja bo zaznamoval tudi poseben tekaški dogodek na strehi nakupovalnega središča ALEJA v sodelovanju s tekaško skupnostjo Runs'n'coffee. Prijave na tek so mogoče prek Instagram profila @runsncoffee. Drugi dan obiskovalce čaka druženje z Dunking Devilsi, ob katerih bodo lahko preizkusili in izboljšali svojo natančnost pri metu na koš. Najhitrejše kupce čaka tudi posebno presenečenje: prvih 200 kupcev prejme v dar kultni Decathlonov nahrbtnik, izjemno praktičen in nenadomestljiv kos opreme za treninge, izlete in vsakodnevne obveznosti!

Vidimo se 19. in 20. novembra!