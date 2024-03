Decathlonov naslednji korak

Njen cilj je, da inovativne in trajnostne prednosti športa omogoči prav vsakomur. Kot del svoje preobrazbe Decathlon predstavlja tudi prenovljen videz svoje blagovne znamke. To sedaj sestavlja dinamična oblika, usmerjena v prihodnost in nov logotip - "Orbita".

Od začetka svoje poti leta 1976 je Decathlon vedno verjel v ključno vlogo športa pri pomoči družbi, da postane bolj zdrava in srečnejša. In danes ljudje šport potrebujejo bolj kot kadarkoli prej.

Ob samem začetku svoje preobrazbe je Decathlon ustvaril projekt "North Star" - dolgoročno ambicijo za pospešitev svojega poslanstva v dobro družbe in planeta. S projektom pa se je rodil tudi nov namen podjetja: Move People Through the Wonders of Sport.

Skladno s tem je Decathlon sprejel ambiciozno globalno strategijo, ki vključuje izboljšano uporabniško izkušnjo, močno zavezanost trajnostnemu poslovanju in celovito modernizacijo podjetja. Jedro uporabniške izkušnje pa je prenovljena blagovna znamka, predstavljena danes.

Barbara Martin-Coppola, generalna izvršna direktorica Decathlona: "Današnji dan je prav poseben trenutek tako v zgodovini Decathlona kot tudi za njegovo prihodnost. Zdaj, bolj kot kadarkoli prej, svet potrebuje šport. Šport ima namreč moč združevanja. Izboljša tako naše fizično, kot tudi duševno zdravje. V Decathlonu želimo imeti večji pozitiven vpliv na ljudi, družbo in planet ter slediti svojemu namenu: "Move People Through the Wonders of Sport". Ponosna sem, da lahko projekt North Star - našo vodilno luč in ambicijo - skupaj s soigralci vsak dan bolj približam resničnosti. Enostavno neverjetno je bilo opazovati, kako se je naša raznolika skupnost združila, da bi skupaj proslavili tisto, kar nas loči od ostalih: dejstvo, da omogočamo vsem, da se s športom ukvarjajo pod svojimi pogoji. Prepričana sem, da bo naša ambiciozna strategija, ki bo razvijala naš način poslovanja, zagotovila uveljavitev Decathlona kot edinstvene in zaupanja vredne športne znamke.

NOVA IDENTITETA BLAGOVNE ZNAMKE IN PORTFELJ

Decathlonova osupljiva nova identiteta odraža ambicije blagovne znamke, hkrati pa slavi njeno preteklost. Skupaj z dinamično modro barvo, zdaj pozdravlja tudi novo ikono znamke - "Orbito". Ta predstavlja gibanje in ambicijo po doseganju novih ciljev, kot tudi krožnosti, ki je v samem osrčju Decathlonovega trajnostnega poslovnega modela.

Decathlon je dosegel polni potencial svoje blagovne znamke v želji, da šport omogoči vsem, prek novega in poenostavljenega portfelja znamke z 9 specializiranimi lastnimi blagovnimi znamkami: Quechua (pohodništvo), Tribord (vodni/vetrni športi), Rockrider (gorsko kolesarjenje), Domyos (fitnes), Kuikma (športi z loparji), Kipsta (ekipni športi), Caperlan (ribolov), Btwin (urbani transport in mobilnost) in Inesis (preciznostni športi), kot tudi 4 strokovnimi znamkami: Van Rysel, Simond, Kiprun in Solognac.