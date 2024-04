Deček, ki je umrl zaradi meningokoknega meningitisa, je bil v stiku s 96 ljudmi

V nedeljo je v Novem mestu umrl najstnik, pri katerem je bil postavljen sum na invazivno meningokokno okužbo. Epidemiološka služba je do sedaj identificirala 96 kontaktov v družinskem okolju, med prijatelji, učenci in učitelji v OŠ. "Vsi so prejeli navodila in kemoprofilakso," poroča Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Osmošolec iz Novega mesta je bil v soboto hospitaliziran zaradi suma na meningokokno sepso, ki povzroča vnetje možganskih ovojnic. V nedeljo je nato najstnik umrl. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poroča, da je epidemiološka služba v okviru epidemiološke preiskave do sedaj identificirala 96 kontaktov v družinskem okolju, med prijatelji, učenci in učitelji v OŠ. Vsi so prejeli navodila in kemoprofilakso. "Osebam, ki so bile v neposrednem tesnem stiku (kontakti), se predpiše antibiotik v zaščitne namene. Kontakti so po prejetem zdravilu zaščiteni pred okužbo," pojasnjujejo in dodajajo, da osebe, ki niso opredeljene kot tesni kontakti, ne potrebujejo zaščite z zdravili, saj je tveganje za okužbo zanemarljivo majhno.

Bolezen je imela včasih zelo visoko smrtnost, z uporabo antibiotikov se je ta precej zmanjšala Meningokokni meningitis je akutna bakterijska bolezen, ki se začne z nenadno povišano telesno temperaturo, glavobolom, slabostjo, pogostim bruhanjem in otrdelim vratom. Značilen je pojav izpuščaja na koži v obliki drobnih krvavitev (petehije). Gre za gnojno vnetje možganskih ovojnic, ki ga povzroča meningokok (Neisseria meningitidis), pojasnjujejo na NIJZ. Ta se pri nekaterih zdravih ljudeh nahaja v sluznici nosno-žrelnega predela. Najdemo ga pri dveh odstotkih otrok, mlajših od pet let, ter pri 25 odstotkih mladostnikov, starih od 15 do 19 let. Poznamo več različnih skupin bakterije Neisseria meningitidis, skupine A, B in C povzročijo vsaj 90 odstotkov primerov bolezni. Bolezen je imela včasih zelo visoko smrtnost, z uporabo antibiotikov se je ta precej zmanjšala. Umre od osem do 15 odstotkov tistih oseb, ki zbolijo.

Prenos je kapljičen, kar pomeni, da se širi z drobnimi kapljicami, ki se iz ust in nosu sproščajo ob kihanju, kašljanju, ko kapljice prepotujejo razdaljo do enega metra. Zato so za prenos najbolj nevarni zelo tesni, dolgo časa trajajoči stiki z bolnikom, je še zapisano na spletni strani NIJZ.

Dovzetnost za bolezen je nizka in se zmanjšuje s starostjo. Za okužbo so najbolj dovzetni majhni otroci in mladostniki. Posebej dovzetne pa so osebe z okrnjeno imunostjo.

Večje tveganje za okužbo imajo osebe, ki so bile v stiku z izločki iz bolnikovih ust ali nosu, npr. ob uporabi istega jedilnega pribora, posod, kozarcev, so se z bolnikom poljubljale. Če so se poljubile samo na prijateljski način – usta na lice, je verjetnost prenosa zelo majhna, tvegano poljubljanje za prenos meningokoka je, ko se stikata ustni sluznici. Večje tveganje za okužbo ima tudi zdravstveno osebje, ki je prišlo v tesnejši kontakt z bolnikom (na primer oživljanje, umetno dihanje, intubacija brez ustrezne osebne varovalne opreme ...), sošolci v šoli in vrtcu, s katerimi je bil oboleli v tesnejših socialnih stikih in najbližji prijatelji, vojaški kolektivi in otroci ter mladostniki v internatih – predvsem tisti, ki spijo v istem prostoru. Glavni vir okužb je običajno zdrav nosilec, ki običajno sam ne zboli.