Deček z modrim dežnikom in vrečko prigrizkov

Voda jim je odtrgala pol dvorišča in s seboj odnesla dva avtomobila, v hiši je segala 1,30 metra visoko. " Dlje časa sem opozarjal in pozival državo, da se voda zaletava in spodjeda škarpo, da je treba narediti peto, pa me nihče ni poslušal. In zdaj se je to zgodilo – premaknilo nam je dvorišče, voda je drla povsod in nam vse poplavila. Imel sem spominsko sobo, v življenju mi je bilo škoda metati stvari stran. Danes smo iz nje iznosili vse, vsi spomini so šli ..." nam razočarano pove. A v isti sapi z nasmehom pripomni, da je pomembno le, da se nikomur ni nič zgodilo.

V najhuje prizadetih vaseh praktično ni hiše, ki ne bi bila poškodovana, črte na fasadah razkrivajo, do kam je segala voda. Ko je ta končno odtekla in je sončen dan razkril pravo sliko opustošenja, se je začela druga faza – sanacija. Pred vsako hišo so ljudje, ki ob pomoči prijateljev, znancev in sosedov utrujeni in blatni čistijo, pospravljajo in iznašajo opremo, ki jo je uničila voda. Tu in tam je že ujeti nasmehe na njihovih obrazih.

Njegovo usodo deli ogromno ljudi z različnih koncev države. Še nikoli toliko. Številni so izgubili vse, za kar so celo življenje garali. Ob četrtkovem močnem deževju so poplavljali vsi pritoki Kamniške Bistrice, dolina Bistričice, dolina Tunščice, dolina Črne in dolina Kamniške Bistrice. O razsežnostih katastrofe, ki je udarila, že po poti nemo pričajo porušeni mostovi, blato in naplavine na cestah.

"Razmere so katastrofalne, dejansko so vasi in doline odrezane od sveta, saj manjkajo cestne povezave, sprožili so se tudi številni plazovi. Nekaj hiš je odneslo, nekatere so še vedno ogrožene. Ljudi iz najbolj ogroženih hiš so evakuirali s pomočjo helikopterja, nekaterim, ki so ostali v svojih domovih, pa skupaj z gasilskimi enotami in pripadniki civilne zaščite dovažajo hrano in druge nujne življenjske potrebščine ," opisuje kamniški župan Matej Slapar. Škoda po njegovih prvih ocenah znaša vsaj 500 milijonov evrov.

" Zvečer smo imeli tukaj še sestanek, ponoči je pa reka v roku pol ure preusmerila tok in zasula vse, tako da ni bilo sploh možno priti zraven. Zasulo nam je prostore, ki smo jih pred komaj pol leta obnovili, letos pa smo postavili še sončno elektrarno, uničila nam je skoraj vso opremo in vsa tri vozila ... Kar se je dalo rešiti, smo rešili, zdaj čistimo, drugega nimamo kaj. Počakali bomo, da voda odteče, in potem videli, kolikšna je škoda in kaj bo z obnovo – ali bo treba vse podreti in na novo zgraditi," nam je povedal Matej Bizjak , podpredsednik GRS Kamnik.

"Spodnja stanovanja so povsem uničena, zdaj jih praznimo in čistimo. V poplavljeni garaži so ujeti avtomobili, škoda je ogromna. Vodo smo za nekaj časa dobili, trenutno najbolj potrebujemo elektriko ," je pojasnil, ko si je vzel čas za nas in za trenutek odložil stvari, ki jih je imel v rokah.

Pšata in druge vode, ki so se zlile v dolino, so zalile več dupleks stanovanj, ki so pod nivojem pritličja, pa tudi garažo, v kateri je poplavljenih več kot 70 avtomobilov. Naš sogovornik je svoje dva uspel rešiti v zadnjem trenutku, parkiral pa ju je zadaj na travi.

Lepo urejeno dvorišče štirih večetažnih objektov se je v teh dneh spremenilo v smetišče – tam se kopičijo omare, postelje, hladilniki in druga oprema, ki jo je uničila voda in so jo stanovalci prinesli ven. Številni v gumijastih škornjih in do vratu umazani od blata rešujejo, kar se rešiti da.

Pomoč z vseh strani

In kot so tragični prizori opustošenja, so topli prizori solidarnosti, ki jo je moč opaziti na vsakem koraku. Pred vhodom vsakega bloka je zbrana skupinica ljudi, stanovalcev, gasilcev, prijateljev, ki so prišli na pomoč. Na ograjah pa okrepčilo in malica, izjemno dobrodošla spodbuda za vse, ki pridno delajo. "To so nam spekli stanovalci. Treba si je pomagati, kaj pa drugega – če smo Slovenci kdaj složni, smo tukaj, to vemo!" se smejita Matic in Tim, ki ju ujamemo ravno med malicanjem ocvrtega piščanca. "Voda je klet napolnila v 20 minutah. Sprožen je bil alarm za evakuacijo in ljudje so bežali," se spominja Matic.

Na pomoč v Komendo je prišla Slovenska vojska, pa tudi gasilci iz Obalno-kraške regije. "Danes nas je na terenu 115 z 28 vozili. Črpamo še zadnjo vodo in spiramo mulj, pomagali smo čistiti štiri stanovanja, ki so bila do danes ponoči še pod vodo. Čez noč so levji delež naredile velike črpalke z veliko pretočnostjo – ena je imela 15 kubikov na minuto, druga pa 5, če si predstavljate, da so 24 ur neprekinjeno delale, so to zares ogromne količine vode. Voda je bila črpana iz objekta predvsem v garažnem delu, 3–4 etaže pod zemljo, notri je 72 vozil, ki so bila potopljena, nekatera so ena na drugih, spodaj je gibanje zaradi spolzkega terena še vedno zelo nevarno. Občasno izvajamo tudi meritve zaradi prisotnosti toksičnih plinov, na momente se gasilske enote umaknejo iz objekta, da se ga prezrači, potem se nadaljuje z delom, ki je fizično zelo zahtevno," nam je opisal vodja intervencije Boštjan Majcen.