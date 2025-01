December 2024 je bil toplejši in bolj sončen kot običajno

Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bil lanski december toplejši od povprečja, podpovprečno namočen in bolj osončen kot običajno, poroča Agencija za okolje. Od leta 1950 se sicer uvršča na 20 mesto najtoplejših decembrov.

OGLAS

Agencija za okolje je pripravila delne podatke glede lanskega decembra. V primerjavi s povprečnimi meritvami temperature zraka med letoma 1991 in 2020 je bil december 2024 na državni ravni toplejši za eno stopinjo Celzija. S tem se uvršča na dvajseto mesto najtoplejših decembrov od leta 1950. Najtoplejši v tem obdobju je bil sicer december 2023, z odklonom 2,9 stopinje Celzija. Z 0,3 in 0,4 stopinje Celzija manjšim odklonom mu sledita decembra 2000 in 1985. Najhladnejši so bili v tem obdobju decembri v letih 1962, 1963 in 1969, vsi z odklonom –4,4 stopinje Celzija.

Sneg v Ljubljani FOTO: Shutterstock icon-expand

Večji temperaturni odklon v severni polovici države Večji temperaturni odklon glede na primerjalno obdobje je bil lani v severni polovici Slovenije, kjer je znašal večinoma med 1,0 in 1,5 stopinje Celzija, na posameznih območjih tudi nekoliko več, med 1,5 in 2,3 stopinje Celzija, med vsemi merilnimi mesti največ na Hočkem Pohorju.

Odklon povprečne temperature FOTO: Arso icon-expand

V južni polovici države je odklon znašal večinoma med –0,6 (Nova vas na Blokah) in 1,0 stopinje Celzija, proti vzhodu (Posavje, Novomeška kotlina) tudi med 1,0 in 1,5 stopinje Celzija. Glede na temperaturni razpon v obdobju 1991–2020 je bil december v severozahodni in delih severne Slovenije topel (med 75. in 91. centilom), drugod pa normalen (med 25. in 75. centilom). Decembrska povprečna temperatura je od petdesetih do sredine sedemdesetih let prejšnjega stoletja padala, do sredine devetdesetih let se nato ni veliko spreminjala, od takrat pa izrazito narašča. Linearni trend v vsem obdobju je statistično značilen in znaša 0,2 stopinj Celzija/desetletje.

Povprečna temperatura zraka. Z rdečo so označeni nadpovprečno topli meseci, z modro hladnejši od povprečja. December 2024 je označen s temnejšo barvo. FOTO: Arso icon-expand

Decembri so se od 70. let prejšnjega stoletja segreli v povprečju za več kot 2,5 stopinje Celzija. V tem tisočletju smo imeli 18 nadpovprečno in šest podpovprečno toplih decembrov. Lanski december je že osmi nadpovprečno topel december po vrsti. Kaj pa padavine? Decembrska višina padavin je bila na ravni države glede na primerjalno obdobje 1991–2020 podpovprečna. Kazalnik višine padavin je na državni ravni znašal 43 odstotkov, kar uvršča december 2024 med dvanajst najbolj suhih od leta 1950. Najmanj namočena v tem obdobju sta bila praktično popolnoma suha decembra 2015 in 2016 s kazalnikoma padavin okoli 1 odstotek. V tem obdobju je bil najbolj namočen december 1959 s kazalnikom padavin 241 odstotkov, kazalnik padavin nad 200 odstotkov pa je imel še december 1950 (211 odstotkov). Povprečna decembrska višina padavin je na ravni države od leta 1950 do okoli leta 1980 padala, od takrat pa rahlo raste. V tem tisočletju je bilo na ravni države devet decembrov s kazalnikom padavin nad in 15 pod povprečno vrednostjo obdobja 1991–2020.

Višina padavin FOTO: Arso icon-expand

Prostorsko gledano je bil lanski december glede na primerjalno obdobje po vsej Sloveniji podpovprečno namočen. Najmanj padavin je bilo na skrajnem severovzhodu države, kjer je kazalnik višine padavin znašal pod 15 odstotkov. Vrednost kazalnika je proti jugu naraščala, v pasu na severu Slovenije je znašala med 15 in 35 odstotki, sledil je pas z vrednostmi med 35 in 50 odstotki, v južni polovici Slovenije je bila vrednost kazalnike večinoma med 50 in 65 odstotki, med 65 in 80 odstotki pa v okolici Črnomlja in v Slovenskem primorju, kjer je na skrajnem jugozahodu dosegel vrednost do 109 odstotkov (letališče Portorož).

Kazalnik višine padavin FOTO: Arso icon-expand

Snežne razmere so bile v večjem delu države podpovprečne, drugod povprečne Snežne razmere so bile v večjem delu Slovenije decembra tako po višini snega kot po trajanju podpovprečne, povprečne pa v višeležečih predelih južne polovice Slovenije, v sredogorju in v nekaterih alpskih dolinah. Na najvišjih vrhovih je bilo za december zelo malo snega, na Kredarici je bila snežna odeja debela le okoli 30 cm. Med merilnimi mesti pod 1000 metrov pa je v nasprotno smer najbolj izstopal Zadlog nad Idrijo, kjer je bilo 23. decembra zjutraj 46 cm snega – primerljivo z najvišjimi vrednostmi visokogorskih merilnih mest. Sneženje z 22. na 23. december je bilo sicer v večjem delu Slovenije daleč najbolj izrazito v vsem mesecu. Nasprotno marsikje po nižinah severovzhodne in vzhodne Slovenije decembra nismo beležili snežne odeje ali pa je bila ta debela le centimeter ali dva. December 2024 med šestimi najbolj sončnimi od leta 1961 Lanski december je bil na ravni Slovenije s kazalnikom 151 odstotkov izrazito nadpovprečno osončen, kar ga uvršča med šest najbolj osončenih od leta 1961. V tem obdobju je bil najbolj osončen december 2016 s skoraj dvakratnikom običajnih sončnih ur za december (kazalnik 193 odstotkov). Najmanj je bil osončen december 1995, s kazalnikom 23 odstotkov.

Kazalnik trajanja sončnega obsevanja decembra 2024 glede na povprečje tridesetletnega primerjalnega obdobja 1991–2020. Zemljevid je shematičen, ker je narejen na osnovi majhnega števila podatkov. Posebej ob meji države so napake lahko velike. FOTO: Arso icon-expand