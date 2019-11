December, mesec prazničnih potovanj in novega voznega reda

Na Slovenskih železnicah so včeraj, 27. novembra, predstavili praznična potovanja, ki se jih boste lahko udeležili decembra. Na železniški postaji Ljubljana so se zbrali otroci, ki so počakali vlak s pravljičnimi vilami, se posladkali s slaščicami peka Sladkega Tonija in se družili z navihanima škratoma. Z muzejskega vlaka so priklicali tudi Božička, ki jim je poklonil darila in jih povabil na praznične vožnje.

Zbrane je pozdravila vodja službe za prodajo in marketingSŽ-Potniški promet, Petra Privšek. Poudarila je, da bodo potovanja v prazničnem decembru nepozabna, saj boste na vlakih lahko srečali tudi Božička in pravljične vile. Poleg namigov za številna decembrska pravljična potovanja z vlaki, za katera je vsako leto izjemno zanimanje, vključno z obiskom adventnih in silvestrskih dogodkov v evropskih mestih, kot so denimo Gradec, Beljak, Dunaj, Salzburg, Budimpešta, Praga, Beograd, Zagreb, Opatija,… je razkrila tudi nekaj sprememb v novem voznem redu, ki začne veljati 15. decembra. Potniški promet Slovenskih železnic - je po besedah Petre Privšek, v obdobju celovite modernizacije in digitalizacije. Prihajajo novi, sodobni vlaki švicarskega proizvajalca Stadler, prvi bo pripelje že v začetku naslednjega leta, kot tudi na področju razvoja storitev, kjer ima pomembno vlogo digitalizacija. Konec novembra bo na voljo tudi povezava wi-fi , ki bo na voljo na 29 vlakih, do konca letošnjega leta pa bo z WIFI-jem opremljeno 32 vlakov. Vsi novi vlaki bodo že ob prihodu opremljeni z WIFI-jem, ki bo omogočil dostopanje do interneta oziroma do različnih internetnih vsebin.