Slovenija

Decembra bo stekla gradnja kirurške bolnišnice na Golniku

09. 11. 2025

STA , K.H.
12

Kirurgija Bitenc je ta teden podpisala pogodbo z izvajalcem del za 32 milijonov evrov vredno investicijo v novo kirurško bolnišnico na Golniku. Gradbišče bodo, kot je povedal direktor Kirurgije Bitenc, odprli 1. decembra, dela pa naj bi bila po terminskem planu končana v letu in pol.

Nova kirurška bolnišnica bo imela okoli 10.000 kvadratnih metrov površin. Imela bo tri operacijske dvorane, 10 intenzivnih in 40 navadnih postelj z vso pripadajočo infrastrukturo za izvajanje kirurških posegov na praktično vseh organskih sistemih, je pojasnil torakalni kirurg in direktor Kirurgije Bitenc Marko Bitenc.

Kirurgija Bitenc že sedaj izvaja operacije na Golniku, in sicer v prostorih, ki jih najema od Klinike Golnik. Opravlja operacije prsnega koša, povezane s pljučnim rakom. Izvaja kirurgijo trebušnih organov, ortopedske kirurgijo, nevrokirurgijo, žilno in plastično kirurgijo. Prav tako izvaja posege na ščitnici, krčnih žilah, abdominalnih kilah in žolčnih kamnih, pa tudi na kolčnih in kolenčnih protezah ter diskus hernijah hrbtenice.

Kirurgija Bitenc
Kirurgija Bitenc FOTO: Bobo

Povpraševanje po njihovih storitvah je večje, kot ob zdajšnjih zmogljivostih lahko realizirajo. Leta 2020 so zato v kampusu, kjer deluje Klinika Golnik, za pol milijona evrov kupili stara propadajoča kompleksa Kolovrat in Pralnica. Glede na velike potrebe Bitenc pričakuje, da bodo po izgradnji nove bolnišnice realizacijo programov lahko potrojili. V ta namen bodo povečali število zaposlenih.

Bolnišnica bo velika pridobitev za slovensko javno zdravstvo, je zagotovil Bitenc, saj je Kirurgija Bitenc, čeprav je zasebna zdravstvena ustanova, izvajalec javne zdravstvene službe in obravnava bolnike na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Na vprašanje, ali zakonske spremembe, ki se dogajajo, vplivajo na sodelovanje v javnem zdravstvenem sistemu, je Bitenc dejal, da je tveganje za prihodnje kar veliko. "Vendar če si podjetnik, moraš tudi tvegati. Na koncu se potem ocenjuje samo, ko nekaj uspe, in ne poti, ko zadeve nekako rešuješ," je ob robu četrtkovega festivala podjetništva na Brdu pri Kranju za STA povedal Bitenc, ki je podpredsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov.

Investicija v kirurško bolnišnico na Golniku znaša 32 milijonov evrov. "20 odstotkov bo naše lastne udeležbe, za 80 odstotkov pa imamo dogovorjeno dolgoročno financiranje bank," je pojasnil sogovornik.

