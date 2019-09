Decembra izredna uskladitev pokojnin

Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, da se bodo pokojnine decembra izredno uskladile v višini 1,5 odstotka, kot to v primeru več kot štiriodstotne gospodarske rasti v minulem letu določa zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019, so sporočili z vlade.

Dom starostnikov FOTO: Thinkstock Po ugotovitvah Statističnega urada RS je gospodarska rast lani dosegla 4,1 odstotka. Kot so ob tem spomnili v sporočilu za javnost, zakon določa, da se bodo pokojnine poleg redne uskladitve še izredno uskladile, in sicer v višini enega odstotka, če bo gospodarska rast za leto 2018 presegla tri odstotke oziroma v višini 1,5 odstotka, če bo gospodarska rast presegla štiri odstotke. Uskladitev pokojnin v višini dveh odstotkov zakon predvideva ob več kot petodstotni gospodarski rasti. Koalicijo je medtem nekoliko pretresla zahteva DeSUS za izredno uskladitev pokojnin tudi v prihodnjem letu, četudi jesenska napoved kaže, da bo gospodarska rast v letošnjem letu nižja od treh odstotkov. DeSUS tako napoveduje dopolnilo na proračunske dokumente, ki bi izredno uskladitev pokojnin omogočala že, če bo gospodarska rast višja od 2,5 odstotka. V koalicijskih vrstah je bilo že slišati pozive k odgovornemu ravnanju, k strnitvi vrst, pa tudi k temu, naj se partnerji vzdržijo samostojnih akcij. O tem bodo predvidoma spregovorili tudi na naslednjem koalicijskem usklajevanju, ki bo predvidoma v ponedeljek.