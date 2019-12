Decembra najbolj na široko odpremo denarnice

Tudi rast decembrske prodaje na letni ravni kaže, da smo decembra lani porabili več denarja kot decembra 2017, a se je rast prodaje v primerjavi z decembrom prejšnjega leta nekoliko umirila. Glede na december 2017 se je povečala prodaja kozmetike (za 8,4 odstotka), pohištva (za 7,9 odstotka) ter elektronskih in gospodinjskih naprav (2,2 odstotka), medtem ko je prodaja izdelkov iz skupin knjige in časopisi, tekstil in obutev ter živila upadla, kažejo podatki statističnega urada.

Pri nakupu daril smo precej tradicionalni Praznični čas ne bi bil popoln brez obdarovanja, kar se odraža tudi v povečanem uvozu izdelkov, primernih za darila. Podatki o uvozu kažejo, da so še vedno najbolj priljubljena klasična darila. Tudi v 2018 se je tako kot v preteklih letih v prednovoletnem času vrednostno najbolj povečal uvoz igrač. V zadnji tretjini leta je Slovenija uvozila za 55 milijonov evrov igrač ali 39,8 odstotka letne vrednosti uvoza igrač, za 24,5 milijona čokolade in čokoladnih bombonov (48,3 odstotka letnega uvoza), za 10 milijonov evrov parfumov (47,1 odstotka letnega uvoza), za 4 milijone evrov nogavic (38,7 odstotka letnega uvoza) ter za nekaj manj kot pol milijona evrov čestitk in poštnih razglednic (63,1 odstotka letnega uvoza).

December je najdružabnejši mesec v letu



V prazničnih dnevih pred novim letom porabimo tudi z obiski v gostinskih obratih več denarja kot v katerem koli drugem mesecu. Decembra lani smo za hrano in pijačo v gostinskih obratih porabili za 9,5 odstotka več denarja kot povprečno v celotnem letu, pa tudi več kot decembra 2017, in sicer za 9,6 odstotka.



Več obiskovalcev kot v drugih mesecih privabijo decembra tudi nekatera v tem času praznično okrašena mestna središča. Še posebno privlačni sta v času pred božičem in novim letom Mestni občini Ljubljana in Maribor. Število prihodov domačih turistov je bilo namreč v občini Ljubljana decembra lani za 50 odstotkov višje od mesečnega povprečja v tem letu, v občini Maribor pa za 33 odstotkov (upoštevani so obiski oz. prihodi turistov z vsaj eno prenočitvijo).



So razlog za razkošnejše decembrske nakupe izredna izplačila ob koncu leta?



Decembra si morda nekateri lahko privoščijo nekoliko razkošnejše praznične nakupe tudi zaradi višjih plač za november; te so navadno višje zaradi višjih izrednih izplačil (13. plač in božičnic), izplačanih s plačo v decembru.