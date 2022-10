Decembra se obeta podražitev cigaret

Trošarina za cigarete se bo po predlogu, ki so ga pripravili na ministrstvu za finance in je še do srede v javni obravnavi, zvišala s 126 na 131 evrov za 1000 cigaret. Letos so se te trošarine že zvišale 1. aprila, posledično se je večina cigaret podražila za 10 centov. Pred tem so se trošarine za cigarete v letu 2021 zvišale 1. novembra in v letu 2020 1. oktobra.