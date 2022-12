Decembrska čarovnija v osrednji Hrvaški

December je najlepši mesec v letu, mesec nestrpnega pričakovanja praznikov, zbiranja v družinskem krogu, okraševanja božičnega drevesca ter mesec obdarovanj.

Čarovnija praznikov v Čazmi Družina Salaj je s svojo Čarovnijo luči BY Salaj" in tisočerimi žarnicami, ki v božičnem obdobju krasijo njihovo posestvo, zaslovela tudi izven meja Hrvaške. Čarovnija svetil, različne instalacije in vsebine prebudijo otroka v vsakem obiskovalcu, najmlajši pa so navdušeni nad čarobnimi liki, okrašenimi drevesi in nad stotinami čudes. Svetleče razkošje praznikov se preliva tudi na ulice in trge Čazme, na katerih se odvijajo številne dejavnosti in prireditve ob že tradicionalnem drsališču. Vendar s tem zgodba o svetlobi še ni končana. Starodavne načine praznovanja Božiča po vaseh v Moslavini lahko spoznate med obiskom Božiča v Bojani", ki se kot edini na Hrvaškem odvija ob soju sveč.

Advent v Bjelovarju Prazniki nas združujejo v toplini doma in nas hkrati tudi vabijo na sprehod po ulicah in trgih Bjelovarja. V družbi družine in prijateljev uživajte v čarovniji raznobarvnih žarnic, v vonju kuhanega vina in v prazničnih radostih. Za male in velike smo pripravili tristo čudes. Pričakujejo vas bogata gastronomska ponudba, veliko drsališče, božični sejem, koncerti vrhunskih glasbenikov, lunapark, predstave in številne druge vsebine, ki bodo polepšale vaše praznike. Dobrodošli na Advent v Bjelovarju z najbolj zabavnim prazničnim vzdušjem!

Advent v Daruvarju Advent v romantičnem zdraviliškem kraju je prepleten s tradicionalnimi običaji, sejmi, gledališkimi predstavami, obdarovanjem in z glasbenimi programi. Ulice in trge krasijo praznični okraski, po mestnem jedru pa se širijo vonji kuhanega vina, piva, prazničnih poslastic, dobro razpoloženje in priložnosti primerni takti. Svečanemu prižiganju prve adventne sveče sledijo zabavne in raznolike adventne, božične in novoletne prireditve.

Advent v Garešnici Med decembrskimi prazniki začutite pravo božično vzdušje in obiščite tudi Advent v Garešnici. Sodelujte v ustvarjalni božični delavnici, udeležite se predstavitve knjige ali pa uživajte v večeru poezije in vina. Poveselite se s prijatelji in z družino ob pesmih in okusnih slaščicah ter na božičnem sejmu izberite darila za svoje najdražje. Vsako soboto vas vabimo na Trg hrvatskih branitelja na blagoslov in prižig adventnih sveč - Upanja, Miru, Ljubezni in Veselja. 25. decembra, na sam Božič, pa se po polnočnici pridružite tradicionalnemu veselemu druženju.

Naj zimski meseci postanejo vaš najljubši letni čas. Obiščite praznične dogodke v Bjelovarsko-bilogorski županiji, kjer bo čarobno vzdušje praznikov ponovno prebudilo otroka v vas. www.tzbbz.hr

