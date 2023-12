Decembrska seja DZ se bo začela z nagovorom predsednice republike

Poslanska vprašanja predsedniku vlade Robertu Golobu in njegovi ministrski ekipi bodo na dnevnem redu šele v ponedeljek, ne pa prvi dan seje kot običajno.

Poslance bo prvi dan decembrske seje na lastno pobudo prvič nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musa r. Podala bo svoje stališče, povezano z oceno odpornosti Slovenije pri odzivu na spremembe in izzive doma in v svetu ter z izzivi, ki jih predstavljajo podnebne spremembe.

Na seji DZ bodo sicer v četrtek obravnavali predlog interventnega zakona v zdravstvu. Predlog so med drugim pripravili zaradi skorajšnjega preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek. Predlog zakona tako vključuje tehnične rešitve za vpeljavo obveznega zdravstvenega prispevka. Vsebuje pa tudi številne druge ukrepe, med drugim možnost izrednega razpisa zdravniških specializacij.

Predlog zakona o obnovi in razvoju po avgustovski ujmi pa bo na vrsti že v sredo. Omogočil naj bi hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih ter postavil temelje za nadaljnji razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče.

Prva obravnava predloga novele zakona o osnovni šoli bo 19. decembra. Gre za predlog NSi, po katerem bi otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, najprej hodili v pripravljalnico.

Kolegij je danes odločil, da se vladni predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb obravnava po nujnem postopku. Vlada je obravnavo po nujnem postopku predlagala, da se preprečijo težko popravljive posledice.

Predloga novel Zakonov o volitvah v DZ pa se bosta po današnji odločitvi obravnavala po skrajšanem postopku. Po predlogu koalicije bi osebam pod skrbništvom odpravili omejitev aktivne volilne pravice. Po predlogu DS pa bi tem volivcem vrnili tudi pasivno volilno pravico, ne le aktivne.

Po mnenju Klakočar Zupančičeve, ki je med podpisniki koalicijskega predloga, se mora Slovenija pridružiti sodobnim državam, ki osebam pod skrbništvom ne odvzemajo več aktivne volilne pravice. "Kot država smo presegli stopnjo, ko odvzemamo ustavne pravice, kot je volilna pravica. Je pa od osebe odvisno, ali jo je sposobna izvajati ali ne," je dodala.

Predsednik DS Marko Lotrič pa je dejal, da je predlog DS vsebinsko širši od koalicijskega, saj želi osebam pod skrbništvom vrniti tudi pasivno volilno pravico. Na tak način je DS po njegovih besedah sledil konvenciji o pravicah invalidov. Zdaj omejitve tako pri aktivni kot pasivni volilni pravici zadevajo približno 3500 ljudi, je pojasnil.

Predlog sprememb Zakona o evidentiranju delovnega časa, ki so ga s ciljem črtanja nedavno uveljavljenih novosti na področju evidentiranja delovnega časa vložili v SDS, pa po odločitvi kolegija ne bo obravnavan po skrajšanem postopku, kot so želeli v SDS.