Decembrski bonbončki

Druženje s prijatelji ob odlični hrani. Krašenje božičnega drevesca z vnuki. In seznami – kaj si želim narediti, videti še to leto, koga še obiskati.

icon-expand

December je meni res ljub mesec. Od nekdaj. Kako lepe spomine imam na moje otroštvo. Ko smo z bratom in očetom, dan pred božičem, odšli po jelko v bližnji gozd. Potem pa čaj, piškoti in božične pesmi. Obožujem zimo na deželi. Počasne sprehode po sveže zapadlem snegu, druženje s sosedi med tem, ko se čistijo poti in ceste, topel dom in večeri z mojo družino. Lepi spomini. In vse to sem prinesla s sabo, ko sem po študiju ostala v Ljubljani in si tu ustvarila svojo družino. Ni lepšega, ko lahko to nekako doživljam tudi tukaj v mestu, z mojimi vnuki.

icon-expand

Res pa je, da sem počasi ostala sama, in se iz hiške preselil v stanovanje. Ampak kljub temu imajo prazniki prav posebno mesto v mojem srcu in v mojem domu. V bloku sem dobila novo družino. Z Majo hodiva vsak ponedeljek na Simbiozo na nadaljevalno delavnico pametnega telefona . Z Magdo , Jožetom in Juretom se dobimo ob torkih zvečer in igramo družabne igre. Saša ima tudi kužka in greva večkrat ob vikendih, kadar ni vnukov, na daljši sprehod. Imam pa tudi mlada soseda, ki imata otroka še v vrtcu. Mihaela in Žiga včasih rabita varstvo, pa tudi to z veseljem naredim. Z Maksom in Elo ustvarjamo, pečemo in si ogledamo kakšno dobro risanko. Izbor na VOYO je odličen. Zdaj so še božično obarvane in sta navdušena. Jaz pa tako lažje skuham kosilo ali malo pospravim poleg.

icon-expand

Rada sem aktivna. Da ne zastanem. Hodim na vadbe, berem ali pomagam kot prostovoljka, kjer me potrebujejo. In zelo rada sodeloujem na kakšnih akcijah, kot je bil medgeneracijski dan na Simbiozi . Koliko smeha, dobre hrane in odličnih pogovorov. Od programa do okrogle mize samih strokovnjakov, do reševanja izzivov, kako pomagati popestriti in oljašati življenje v 3. starostnem obdobju. Pa še prehod iz novembra v december je bil za naju z Majo prav prazničen. Še posebaj, ker sem na tomboli zadela dve brezplačni karti za gledališče. Z Majo sva se odločili, da za te delavnice navdušiva tudi ostale blokovske prijatelje. Ko smo pregledovali program delavnic, smo se odločili, da gremo skupaj na delavnico spletne televizjie na primeru VOYO . Tako bomo lahko uvedli na naš program druženja tudi domači kino, kjer si bomo lahko izbrali kaj iz bogatega božičnega programa ali pa si pogledamo kar nove serije Ja, chef!

icon-expand