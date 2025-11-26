Svetli način
Decembrski dodatki: v Datalabu bodo na zaposlenega namenili 14.600 evrov

Ljubljana, 26. 11. 2025 17.54 | Posodobljeno pred 30 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Barbara Bašić , Žiga Bonča , D.L.
Komentarji
9

Letošnji december bo glede izplačil božičnice za mnoge posebej radodaren. Vsi upokojenci bodo prejeli enak znesek, in sicer 150 evrov, nakazilo je predvideno 17. decembra. Pri zaposlenih bo najnižji obvezni znesek 639 evrov, nekatera podjetja pa bodo svoje delavce nagradila tudi z višjimi božičnicami. In do kdaj morajo biti te na bančnih računih?

"Božičnica mora biti praviloma decembra v znesku polovice ene minimalne bruto plače, kar je 639 evrov neto," razlaga minister za delo Luka Mesec in dodaja: "Za tista podjetja, zavode ali društva, ki tega ne morejo izplačati v takem znesku letos, lahko zaposleni dobijo v enem ali več kosih do vključno 31. marca."

"Težave imajo tudi tista podjetja, ki so se že dogovorila s svojimi sindikati o plačilu poslovne uspešnosti, kajti zimski regres se ne upošteva v poslovno uspešnost. To pomeni, da bodo morali plačati komplet poslovno uspešnost, kot je dogovorjeno s sindikati, plus zimski regres," pa opozarja glavni izvršni direktor GZS za socialni dialog Mitja Gorenšček.

Božičnico bodo kljub drugačnim informacijam, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, dobili tudi osebni asistenti, pojasnuje minister Mesec. "Smo prav danes z ministrstvom za finance uskladili višjo urno postavko za december zato, da izvajalcem zagotovimo denar, da bodo lahko osebni asistenti in vsi, ki delajo v osebni asistenci, tudi dobili božičnico decembra," zagotavlja.

Upokojenci pa naj si na koledarju označijo 17. december. "Tudi vsi upokojenci bodo letos brezpogojno dobili 150 evrov božičnice, ki bo rasla vsako leto, tako da bo leta 2030 znašala 250 evrov, od tam naprej pa se bo usklajevala z inflacijo," obljublja Mesec.

Preberi še Zimski dodatek upokojencem in invalidom bo izplačan 17. decembra

V Gospodarski zbornici pa dodajajo, da bo božičnica sicer za vse zaposlene, a je bila slabo sprejeta tudi pri podjetjih, ki poslujejo dobro – nekaterim povzroča dodatna administrativna bremena, nekaterim pa tudi likvidnostne težave.

Koliko bodo dobili zaposleni?

Iz Spara Slovenija so nam odgovorili, da bo zimski regres znašal 639 evrov, izplačana pa bo tudi nagrada za poslovno uspešnost, ki bo znašala tretjino mesečne bruto plače zaposlenega, od tega zneska pa se bo odštel zimski regres.

V Slovenskih železnicah bodo svojim zaposlenim izplačali zimski regres v višini 1.100 evrov bruto.

V Elektru Ljubljana in Hoferju bodo obvezno božičnico izplačali v višini 639 evrov.

Banka NLB pravi, da so doslej božičnico izplačevali zgolj, če so to dopuščali poslovni rezultati. Lani je ta znašala 1550 evrov, višina za letošnjo še ni določena, bodo pa, kot pravijo, sprejet zakon v celoti spoštovali. Banka OTP pa pravi, da bo znesek znan po 1. decembru.

Lek bo višino božičnice, ki je lani znašala 2000 evrov, določil 11. decembra. Novartis o višini božičnice odloča prav te dni.

Datalab pa nam je poslal zgolj bruto bruto znesek, in sicer pravijo, da bo skupni znesek nagrade za poslovno uspešnost in udeležbe pri dobičku v povprečju na zaposlenega znašal 14.600 evrov.

zimski dodatek božičnica gzs luka mesec
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klobasazulu
26. 11. 2025 20.52
Nlb 200 mil dobicka a dali nebi nic.....odvisno od stanja pravijo..da bruhas
ODGOVORI
0 0
MasteRbee
26. 11. 2025 20.49
+2
Upokojenci prejmejo 150€ božičnice, nov izračun pokojnin, bo pa že naslednje leto prikrajšal vsakega upokojenca povprečno za 50, naslednje 100, potem 150....čez deset leto bo to že kar konkreten znesek....
ODGOVORI
2 0
Verus
26. 11. 2025 20.49
DM je danes svojim zaposlenim namenil milijon, pa niti besedice o tem.
ODGOVORI
0 0
enajstdvanajst1
26. 11. 2025 20.43
+0
za bozicnico se pa moramo zadolzevati pri kitajcih!! Golob zmaga! Ne vem kako je geni lahko sploh še nad vodo !!!
ODGOVORI
1 1
odpisani zasedli vlado
26. 11. 2025 20.23
-10
Datalab si lasti ogromne zneske božičnic nekateri privatniki so pa iz principa,ker so prisiljeni dati božičnice raje pričeli z odpuščanjem zaposlenih.In kje je sedaj tukaj golobov zakon??Take izkoriščevalce delavcev se mora ali zapreti ali jim zapleniti vso premoženje od katerega del se mora razdeliti delavcem kot odpravnine in božičnice,ker so bili protipravno odpuščeni.Očitno pa golobova sekta seveda ne bo ukrepala,ker si zatiska oči.
ODGOVORI
2 12
BroNo1
26. 11. 2025 20.43
+1
Kar ste volili to imate. Nič jamrat, ste svobodni in plešite če tudi ne bo kaj dat v usta…..
ODGOVORI
3 2
odpisani zasedli vlado
26. 11. 2025 20.16
-2
Z temi skromnimi božičnicami si bodo pa upokojenci res ogromno pomagali tako,da jim jih niti ne bo uspelo takoj porabiti.Nisem še upokojenec ampak vidim kako se država iz njih norčuje tako,da mi je vseeno,če sploh kdaj dobim pokojnino ali ne v kolikor bi bila enaka kakršno danes dobivajo upokojenci za cirka 40 let dela.Socialci balkanski in opečena manjšina pa dobi za lenuharjenje skoraj enkrat višjo podporo.In kje je tukaj logika??Prav zato ti lenuhi ne delajo,ker dobijo večjo podporo kot bi pa plače,če bi delali.Pri meni se velikokrat oglasi en rom kateremu damo oblačila itd.Pove,da šestčlanska družina mesečno prejme 3400 eu socialne podpore in sedaj so še dobili enkratno pomoč 2300 eu.Pa kje je tukaj kakšna logika???
ODGOVORI
5 7
tron3
26. 11. 2025 20.15
+2
SŽ, ki so v izgubi, oni sploh ne vedo, kaj je dodatna vrednost ali drugače dobiček pa 1100, le kje bodo dobili denar????? Saj res od vseh nas!!!!!
ODGOVORI
7 5
Vera in Bog
26. 11. 2025 20.11
+6
Bravo DAtalab !
ODGOVORI
7 1
