Decembrski dodatki: v Datalabu bodo na zaposlenega namenili 14.600 evrov

"Božičnica mora biti praviloma decembra v znesku polovice ene minimalne bruto plače, kar je 639 evrov neto," razlaga minister za delo Luka Mesec in dodaja: "Za tista podjetja, zavode ali društva, ki tega ne morejo izplačati v takem znesku letos, lahko zaposleni dobijo v enem ali več kosih do vključno 31. marca."

"Težave imajo tudi tista podjetja, ki so se že dogovorila s svojimi sindikati o plačilu poslovne uspešnosti, kajti zimski regres se ne upošteva v poslovno uspešnost. To pomeni, da bodo morali plačati komplet poslovno uspešnost, kot je dogovorjeno s sindikati, plus zimski regres," pa opozarja glavni izvršni direktor GZS za socialni dialog Mitja Gorenšček.

Božičnico bodo kljub drugačnim informacijam, ki so zaokrožile po družbenih omrežjih, dobili tudi osebni asistenti, pojasnuje minister Mesec. "Smo prav danes z ministrstvom za finance uskladili višjo urno postavko za december zato, da izvajalcem zagotovimo denar, da bodo lahko osebni asistenti in vsi, ki delajo v osebni asistenci, tudi dobili božičnico decembra," zagotavlja.

Upokojenci pa naj si na koledarju označijo 17. december. "Tudi vsi upokojenci bodo letos brezpogojno dobili 150 evrov božičnice, ki bo rasla vsako leto, tako da bo leta 2030 znašala 250 evrov, od tam naprej pa se bo usklajevala z inflacijo," obljublja Mesec.