Decembrski odklop politikov: kje bodo preživljali proste dni?

"Ja, bom, zagotovo, ampak ne preveč, ker se potem zelo hitro pozna." Tako je na vprašanje, ali bo za konec leta kaj dobrega pojedla, odgovorila prva med poslanci Urška Klakočar Zupančič. Sladke skrbi ob koncu leta 2024, ki je bilo za nekatere, pravijo, zelo naporno. Zato so si pričarali konkreten decembrski odklop. "Najprej se odpravljam na morje, čeprav kopat se zdaj ne da, ampak je pa tam lepše vreme kot v naših krajih. Čez novo leto bom pa v Ljubljani, mogoče se s kom od gledalcev srečamo na kuhanem vinu," je razkril minister za delo Luka Mesec.

Od ministrskega vabila pa k zasebnemu druženju v krogu ožje in širše družine, torej k tradiciji. "Največ časa bom preživel seveda z družino, z ženo in otroki, obiskali bomo starše, stare starše, bili skupaj," je o svojih načetih povedal poslanec NSi Jernej Vrtovec. Čas za bližnje si bi vzela tudi Klakočar Zupančičeva. "Šla bom domov k staršem v Sevnico in verjetno kaj preveliko stvari ne bom počela," je dejala.

"Si bom poskušala vzeti nekoliko več časa zase, tudi za svoje zdravje, za svoje počutje," je povedala Iva Dimic (NSi), medtem ko sveže poročeni Damijan Bezjak Zrim (SD) razmišlja o poročnem potovanju. "Pred novim letom pa še nekam na toplo, na poročno potovanje."

V domačih koncih ali na tujem, skromno ali razkošno, vsi bodo zasledovali isti cilj. "Lepa beseda, tisti mir v tišini, kdaj tudi kakšen razmislek, ki ti da neko energijo za naprej, to se mi zdi izjemno pomembno in jaz se tega časa izjemno veselim," je povzela poslanka SDS Alenka Helbl. "Vsi kolegi rečejo v mikrofon, da berejo. Jaz bi te knjige res rad videl. Jaz pa grem "izležat" nekam na toplo in priporočam to vsem ostalim poslanskim kolegom," pa je s kančkom pikrosti svoj nasvet pristavil Bezjak Zrim.

Čeprav hram demokracije še danes ni bil povsem prazen, parlamentarce naslednja redna zasedanja čakajo šele po 10. januarju.