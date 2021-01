Decembrsko neurje samo v piranski občini povzročilo za 2,2 milijona evrov škode

Na Občini Piran so do zdaj prejeli 15 vlog prijaviteljev za škodo na stavbah in tri prijavitelje za škodo na transportni infrastrukturi in vodnih objektih. Zbiranje in ocenjevanje škode na občinskih objektih in infrastrukturi je sicer še v teku in vloge še sprejemajo, so pojasnili na Občini Piran.

Trenutno občinska komisija pregleduje objekte in opravlja cenitve po uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode in po šifrantih, ki so določeni za ocenjevanje. Zaradi poteka ocenjevanja še ne morejo podati skupne ocene o višini škode, so pa zato izdelali grobo oceno škode, ki znaša okoli 2,2 milijona evrov.

Kot so še navedli na piranski občini, imajo oblikovana sredstva rezerv, ki jih uporabljajo za odpravo posledic naravnih nesreč. V letošnjem letu načrtujejo v okviru proračuna oblikovanje tovrstnih sredstev v višini 180.000 evrov.