Dedek Mraz med potepom po Ljubljani odprl začasno pisarno

Vse do novega leta bo na poti po Sloveniji dedek mraz, tretji dobri decembrski mož. Otrokom prinaša darila, čisto vsem pa zvrhan koš lepih želja za novo leto. V Ljubljani je zato celo odprl začasno pisarno, kjer so se otroci in odrasli lahko srečali z njim. Potem se je podal še na sprevod po Ljubljani in tako bo še nekaj dni. Pa tudi turistom je prišepnil, zakaj je veseli december v Sloveniji nekaj zelo posebnega.