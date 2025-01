'Dediči se pogosto otepajo živali, nepremičnin in bančnih računov pa nikoli'

Na dvorišču ene od ljubljanskih hiš, v kateri ne živi nihče, že leta sameva psička – prizor, ki para srce sosedom in mimoidočim. Sicer neprivezana, nekoč postavljena v vlogo čuvaja, "alarma pred hišo", zdaj ne more opravljati niti tega, saj je postala povsem apatična. Lastnik je umrl, določeni so bili skrbniki, ki pa skrbijo le za njene osnovne potrebe. Prijave na inšpekcijo dežujejo, a ker ima pes hrano, vodo in zavetje, ta kršitev ne ugotovi. Takšnih primerov je veliko, gre za psihično zlorabo živali, ki bi jo zakonodajalci morali prepoznati, opozarjajo zaščitniki živali.

Stanovalci ene od ljubljanskih rezidenčnih četrti vsak dan hodijo mimo vile, v kateri ne živi nihče, pred njo pa v ograjenem dvorišču že leta biva psička. Njen lastnik je umrl, v zapuščinskem postopku so bili določeni skrbniki, ki pa svojega dela, kot kaže, ne opravljajo prav dobro. "Sama podnevi in ponoči, v hudih zimah in vročih poletjih, brez ljudi okoli sebe, brez družbe psov in brez sprehodov. To vidimo kot psihično zlorabo oz. pravo torturo. Okolica je vznemirjena, zlasti trpijo ob vsem tem empatični ljudje, in jim je vsakodnevni sprehod mimo psičke boleč ob pogledu na osamljeno in popolnoma izolirano bitje," so zapisali, ko so nas obvestili o primeru. Za njene osnovne potrebe očitno nekdo poskrbi, kaj več od tega pa kuža žal ne dobi. Tako je, kot pravijo sosedje, že celo njeno pasje življenje. "Nek sosed, ki je poznal pokojnega lastnika, je povedal, da mu je ta na vprašanje, zakaj nikoli ne sprehaja svojega psa, odgovoril: Če želiš, da je pes dober čuvaj, ga moraš popolnoma izolirati od okolice." Prijavo na inšpekcijo so že pred leti oddali sosedje iz hiše nasproti."Klicali so celo policijo zaradi nekoč nevzdržnega laježa ponoči, žal je psička postala apatična in le redko še zalaja," še dodajajo zaskrbljeni prijavitelji.

Psi so družabna in čustvena bitja, ki imajo izrazite socialne potrebe, dolgotrajna osamljenost pa lahko pri njih povzroči resne negativne posledice tako na vedenjski kot fiziološki ravni. (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

Ne samo sosedje, veterinarsko inšpekcijo so s primerom seznanila tudi tri različna društva za zaščito živali, a so dobila enak odgovor – ker ima pes zavetje in hrano, nepravilnosti ni. Na pristojne so naslovili tudi devet podpisov ljudi, ki redno hodijo po tej ulici in trdijo, da v več letih niso videli nikogar, ki bi se v hiši zadrževal ali psa peljal na sprehod. Spet so naleteli na gluha ušesa. "Toliko o delu naše Inšpekcije, kjer so zaposleni javni uslužbenci, ki naj bi jim bila prva skrb dobrobit živali. Torej dopuščajo, da je psička le inventar v funkciji alarma pred hišo," so razočarani sosedje. Ena od njih je v nabiralniku celo pustila obvestilo, da je pripravljena psa vzeti k sebi, a odgovora ni dobila. Ne gre za osamljen primer, takšnih primerov je veliko, opozarjajo društva za zaščito živali. Težava je v ljudeh s pomankanjem empatije in pomanjkljivo napisani zakonodaji, zato bi jo morali reševati sistemsko. UVHVVR: Psica je dnevno oskrbovana s strani skrbnikov Za pojasnila o konkretnem primeru (naslova ne objavljamo, ga pa hranimo v uredništvu) smo se obrnili na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer odgovarjajo, da se na ograjenem delu dvorišča stanovanjske hiše nahaja psica, podobna nemškemu ovčarju, stara devet let, ki ima na voljo pokrit pesjak z uto. "Vrata v pesjak so odprta, da lahko pes prosto prehaja v in iz njega. Psica je dnevno oskrbovana s strani skrbnikov." Kontrole njenih bivalnih pogojev ter oskrbe so inšpektorji v lanskem letu nenapovedano opravili trikrat, zadnjič decembra. Zanemarjanja niso ugotovili. "Skrbniki so bili določeni do zaključka zapuščinskega postopka," so še dodali. V primeru, da lastnik živali umre, je treba še pred zaključkom zapuščinske obravnave poskrbeti za oskrbo take živali, so pojasnili. "Običajno po smrti lastnika psa skrb prevzamejo potencialni dediči in sami določijo začasnega skrbnika. Če začasnega skrbnika ni mogoče določiti oziroma ni zainteresiranega skrbnika, se tak pes obravnava kot zapuščena žival in se namesti v zavetišče. Stroški oskrbe psa se priglasijo v zapuščinsko maso." Na naše vprašanje, ali se v noveli zakona o zaščiti živali pripravljajo kakšne spremembe na tem področju, so odgovorili le, da se dopolnjujejo ukrepi inšpektorja, ki se nanašajo tudi na ravnanje z živalmi po smrti skrbnika rejne živali.

"Na žalost takih primerov ni malo, ko se sorodniki otepajo živali, ki ostanejo za pokojniki. Je pa po svoje zanimivo, da se dediči nepremičnin in bančnih računov nikoli ne otepajo dedovati." - društvo Lajka

Lajka: Dediči se pogosto otepajo živali, nepremičnin in bančnih računov pa nikoli V društvu za zaščito in pomoč živalim Lajka so s konkretnim primerom seznanjeni in so na inšpekcijo tudi podali prijavo. "Priložili smo tudi podpise nekaterih sosedov, ki trdijo, da psička ni sprehajana in da redko vidijo, da kdo pride. Vemo, da nekdo prihaja, sicer bi že umrla od lakote, da se nekdo z njo ukvarja, pa dvomimo," so zapisali. Zakonodajalca so že večkrat opozorili, da pogosto naletijo na pse, ki so nekje zaprti ali privezani, zraven pa nihče ne živi. "Ponavadi so v funkciji čuvaja. Takšno ravnanje je sporno in zelo problematično, saj so psi socialne živali in slabo prenašajo samoto. Imeti psa za to, da je alarm, se nam zdi zavržno in neetično. Živimo v 21. stoletju in poznamo mnogo tehničnih oblik varovanja, ki niso drage, zato ni nobene potrebe po psihičnem mučenju psa!" so jasni. Najprej se moramo vprašati, kakšni so ti ljudje, da puščajo psa po cele dneve in noči samega, nadalje pa je pri zakonodajalcu treba doseči, da bo znal prepoznati tudi psihično mučenje, ne samo fizično, še dodajajo v Lajki. "Mnogo živali je zlorabljenih na psihičnem nivoju, vendar se to težko dokaže, ker imamo v Sloveniji zelo malo usposobljenih behavioristov. V konkretnem primeru pa bi bilo potrebno psici poiskati nov dom ali pa doseči, da jo nekdo od dedičev hiše vzame k sebi. Na žalost takih primerov ni malo, ko se sorodniki otepajo živali, ki ostanejo za pokojniki. Je pa po svoje zanimivo, da se dediči nepremičnin in bančnih računov nikoli ne otepajo dedovati."

Nastajajoča novela zakona o zaščiti živali naj bi izboljšala položaj živali. Kako, če sploh, bo urejala področje dedovanja, še ni jasno. FOTO: Shutterstock icon-expand