Dedoles podpira LGBT+ skupnost s svojo mavrično kolekcijo

Dedolesovi oblikovalci so jasno pokazali, da svet in ljudje, ki živijo v njem, niso podvrženi enobarvni črno-beli različici. Svet je mavrični barvni spekter, poln edinstvenih ljudi. Mavrična kolekcija zato vključuje vse barve barvnega spektra: od vijolične, prek indigo, modre, zelene, rumene in oranžne vse do romantične rdeče.

Pravijo, da ljubezen in moda ne poznata meja. Pozabite na vse predsodke in nosite oblačila, v katerih začutite svoj pravi jaz. Na primer mavrične barve! Obujmo si barvite nogavice ter praznujmo raznolikost in socialno vključenost vsakega izmed nas.

Edinstveni kroji in oblike

Celoten koncept Dedolesove znamke zaznamuje izvirnost krojev, oblik in vrst oblačil. A ne samo to! Vse kolekcije, ki so jih oblikovali pri tej zabavni znamki, so primerne za kakršnokoli postavo - atletsko, vitko in z oblinami. Vsak bo našel nekaj, kar bo po njegovem modnem okusu.

Lahko izbirate med različnimi kroji hlačk, boksaric in modrčkov. Popestrite svojo poletno garderobo z izvirnimi kosi iz najnovejše poletne kolekcije, kot so kopalke, brisače za plažo, natikači za plažo in japonke, klobuki ali trendovske srajčne obleke. Kaj pa hladni ali deževni dnevi? Posezite po edinstvenih nogavicah, hlačnih nogavicah ali toplih copatih. Možnosti je neskončno! In če vam to ni dovolj, si omislite spalne maske z zabavnimi vzorci ali zapestnice prijateljstva zase in za svojega prijatelja.