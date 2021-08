Dedoles x Miklosko: Izjemna črno-bela kolekcija

To ve tudi ugledni modni oblikovalec Fero Miklosko, ki se uvršča v modno elito na Slovaškem. Vsaka ženska si želi imeti v garderobi Mikloskov kos. Številne slovaške slavne osebnosti ponosno nosijo njegove kose na različne javne dogodke. Priljubljeni oblikovalec je bil lani precej zaposlen – skupaj s slovaško blagovno znamko oblačil Dedoles je ustvaril ekskluzivno poletno kolekcijo Miklosko x Dedoles. Ker gre za omejeno izdajo, ne zamudi priložnosti in zgrabi svoj edinstveni kos!

Blagovna znamka Dedoles zagotovo ne predstavlja sveta kot črno-belega. Stalno si prizadeva, da bi v vse svoje motive vnesla nekaj igrivosti in barve. Vendar to ne pomeni, da je črno-bela kolekcija dolgočasna in neizvirna. Dobro vemo, kako jo je treba začiniti.

V preprostosti se skriva lepota. In to zagotovo velja za to edinstveno kolekcijo. V zadnjih letih se je v modni industriji pokazalo, da bo brezčasni minimalizem vedno v modi. In ker pri blagovni znamki oblačil Dedoles mislimo na vse, smo našo barvito ponudbo obogatili z brezčasno črno-belo kombinacijo.

Popolna barvna kombinacija za vse!

In zagotovo najbolj udobna. Ugledni modni oblikovalec in oblikovalci Dedoles so združili črno in belo v eno na najbolj izjemen način. Ne gre samo za bele kose s črnim potiskom ali črne kose z belim potiskom. Ti dve barvi sta prepleteni v celoto tako, da ohranita videz razdeljenosti na dve polovici, ki je tako značilen za to blagovno znamko.

Sestavi celotno kombinacijo oblačil

Kolekcija je sestavljena iz več modelov ženskih kopalk, ki jih lahko združiš s trendovsko srajčno obleko z ujemajočim se vzorcem. Če želiš ustvariti komplet za srečni par – zase in za svojo boljšo polovico, zgrabi ujemajoče se moške plavalne hlače. Še vedno nimaš dovolj? Zato so oblikovalci dodali še nekaj izvirnih modnih dodatkov, ki bodo tvojo vsakdanjo kombinacijo oblačil spremenili v elegantni videz, primeren za modno stezo. Svoji kombinaciji oblačil dodaj ščepec izvirnosti z ribiškim klobukom s pridihom 90-ih let, ekološko platneno torbo, zabavnimi natikači ali brisačo za plažo.