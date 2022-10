DeeJay Time Back in Time: Na voljo še zadnjih 100 vstopnic za parter!

Pred skoraj tremi desetletji je ekipa z Deanom Windischem in Dr. Silvanom DJ-jem na čelu pričela ustvarjati neverjetno zgodbo, ki se je v slovenskem prostoru zasidrala v srca vseh ljubiteljev dobre glasbe in še boljših zabav. Najprej z radijsko oddajo DeeJay Time, ki je ponudila nekaj več, tisto priljubljeno, novo, edinstveno glasbo, ki je tudi Slovenija v takšni širini do takrat še ni poznala. To je glasba iz časov, ko so radijske postaje vrtele pesmi. Zdaj večina radijskih postaj predvaja samo zvok. Navajeni smo, da nekaj igra v ozadju in nas ne moti. V času 80. in 90. let pa se te je glasba dotaknila, imela je neko sporočilo. Bodisi ljubezensko, bodisi revolucionarno, niti ni bilo pomembno. Pomembno je, da se je dotaknila poslušalcev. In ko smo na Salomonu v 90. letih začeli svoj program, smo bili prvi, ki smo si drznili in upali vrteti glasbo, ki je imela plesni ritem, torej glasbo, ki se je takrat predvajala v diskotekah ali klubih. Potem pa je ta glasba kar naenkrat iz dance postala pop, ker je zavzela svetovne glasbene lestvice in postala mainstream, je med drugim o skrivnosti uspeha povedal Dean Windisch. Sledile so kompilacije in albumi ter seveda največje DeeJay Time zabave, ki niso zgolj nostalgija, ampak tudi sedanjost, saj je čisto vsak dogodek še vedno razprodan in na koncu pusti vtis, ko si vsi skupaj rečemo: Kdaj gremo spet?