Deejay Time Back In Time: Obujanje spominov, ples in zabava do jutranjih ur

7000-glava množica se je v petek za nekaj ur preselila v devetdeseta leta. Stožice je prevzela zabava Deejay Time Back In Time, kjer so poslušalci obujali spomine z največjimi imeni domače in tuje glasbene scene. S pomočjo težkokategornikov elektronske plesne glasbene zvrsti eurodancea, kot so Eiffel65, Corona in Groove Coverage, to ni bilo težko. Poleg tujih zvezdnikov je na oder stopila tudi vojska slovenskih glasbenikov, ki so zaznamovali prehod v novo tisočletje. Od takrat se je marsikaj spremenilo, od vsebine njihovih garderob do osebnega stila.