Deichmann jesensko-zimski trendi navudšili

V čudovitem plesnem ambientu Hiše plesa v Ljubljani je Deichmann predstavil svežo kolekcijo modne obutve in torbic za jesen in zimo 2022 / 2023. Letošnji trendi so oživeli na tradicionalni modni reviji, ki jo je z izbranimi stajlingi dopolnila modna ikona in stilistka Tjaša Kokalj Jerala. Sicer pa nova jesensko-zimska kolekcija Deichmann prinaša spremembe. Je bolj trendi kot kadarkoli. Dopušča vam, da osvežite svoj videz s trendi supergami, izstopajočimi loaferkami, vsestranskimi gležnjarji in šik salonarji. Jesen bo čas odtenkov črne, bež in bele, ki bodo v kombinaciji z raznimi vzorci poskrbeli za pravi kontrast.

Nova jesensko-zimska kolekcija v ospredje postavlja vas. Novi pari, ki so že na ogled v poslovalnicah Deichmann po Sloveniji, kličejo po druženju. Želijo navdihniti vsakega posameznika, da se dobro počuti v svoji koži, stopa po svojih poteh s samozavestnimi in odločnimi koraki ter uživa v družbi svojih najdražjih. Škornji, gležnjarji, oxford čevlji, loaferke in salonarji so tisti, ki bodo to sezono ujeli poglede vseh mimoidočih. Navduševali bodo v trendi različicah in barvah, ki jih enostavno kombinirate k prav vsem najljubšim stajlingom, ter izstopajočimi dodatki, kot so verige, potiski in zlati detajli.

Na modni pisti se je sprehodilo pet manekenk, ki so predstavile različne stile obutve za vsako priložnost – za sproščeno druženje s prijatelji, sprehod v mestu, obisk gledališča ali pa poslovni sestanek. Njihov videz je stilsko dopolnila modna ikona in stilistka Tjaša Kokalj Jerala, ki je z izbranimi kosi oblačil in dodatki izpostavila jesensko-zimske modne smernice. Za videz manekenk pa je poskrbela vplivnica in vizažistka Indira Ekić, s pomočjo katere so dekleta na modni brvi še bolj zažarela.