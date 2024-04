Deichmann na retro zabavi predstavil modne trende za pomlad/poletje

Z nostalgijo pa je bila prežeta tudi Retro Brunch zabava, ki so se je udeležili številni predstavniki medijev in vplivneži, med drugim tudi Tjaša Kokalj Jerala , Lorella Flego , Manja Stević , Nika Kar , Sara Vrečko , Ivana Gretel Zotel in Pika Zrim . Ob okusnih retro prigrizkih - od mini burgerčkov, krompirčka do klasičnih milkshake-ov in bananinega splita - so gosti uživali ob ritmih groovy, funky bluesa in rock'n'rolla, medtem ko so se prepustili razkošju kolekcije. Ta vključuje vse od sandalov, balerink do mokasinov v Mary-Jane stilu, od lesketajočih se mini torbic do športnih superg z retro vzorci. Deichmannova kolekcija obljublja, da bo ta sezona združila zabavo, funkcionalnost in brezčasno eleganco.

"Deichmann razkriva, da bo v letu 2024 drzni videz prejšnjih sezon v naših modnih omarah zamenjala nova lahkotnost, naravna eleganca, vesele barve, svetlikanje in blesk, pete, novi modni trendi za moške in vesel otroški slog. Še posebej pa bodo popolna izbira za različne dogodivščine nove superge, ki odražajo sodobno modo, a so navdihnjene z nostalgijo," nam je zaupala Ula Furlan .

Ko so se gosti sprehajali med trendi nove kolekcije, so lahko opazili premik k naravni eleganci in lahkotnosti s paletami barv, ki se gibajo od zemeljskih tonov, bež in kaki do klasičnih črno-belih kombinacij. Dodatki, kot so torbice, okrašene s koraldami in čevlji z naravnimi detajli, pa v vsak korak vnašajo občutek poletja. Kolekcija pomlad/poletje namenja tudi posebno pozornost moškim trendom in veselim otroškim stilom, kar obljublja nekaj za vsak okus in vsako priložnost.

"Letošnjo pomlad se vračamo v preteklost, saj nazaj ponovno prihajajo retro superge. Od klasičnih belih z nizkimi podplati, do bolj izstopajočih z raznimi barvnimi kombinacijami, vzorci in teksturami. Toplejši meseci pa prinašajo tudi živahne barve, ki so popestrile pester nabor naših sandal, salonarjev in mokasink. Za tiste, ki prisegajo na bolj sproščen in eleganten videz pa predstavljamo kolekcijo, navdahnjeno z naravo, odeto v bež in kaki odtenke, z naravnimi materiali, kvačkanim videzom in posebnih oblik," pravi Alja Skrt, predstavnica marketinga Deichmann za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Bosno.