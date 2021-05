Deichmannova kolekcija »Kamorkoli greš«: Trendi za letošnje poletje!

Po mesecih v udobni trenirki in zaprtih čevljih je sedaj čas za malo več – malo več barve, malo več stila. Si že izbirate svojo poletno obutev in razmišljate o oddihu in dolgih poletnih večerih, kjer boste zablesteli? Morda ste napol z mislimi že na vaši priljubljeni plaži, s knjigo v roki, skorajda čutite lahkotni veter, ki vam kuštra lase? Deichmannova kolekcija »Kamorkoli greš« vas bo navdušila, saj je narejena za vse poletne podvige, ne glede na to, kam se boste podali – sami, s prijatelji ali svojo družino!

icon-expand Poletna kolekcija Deichmann FOTO: Arhiv ponudnika

MEHKE IN UDOBNE SANDALE Naj vas očarajo nepozabni detajli, kot so okrasni kristali, pletenine, cvetovi, školjke in makrame, ki so napogrešljivi del letošnje poletne kolekcije pri Deichmannu. Elegantni natikači vas bodo spravili v sproščeno razpoloženje, saj so idealen sopotnik za vroče dni. Letos so na voljo v trendovskih različicah z batik potiskom, čokatim podplatom in okrasnimi paščki!

icon-expand Poletna kolekcija Deichmann FOTO: Arhiv ponudnika

NARAVNE BARVE IN MATERIALI Letos se ponovno vračamo k naravnim materialom, prav tako pa so v ospredju naravne in pastelne barve, ki se zlahka vključujejo in kombinirajo z različnimi stili. Peščeni in rjavkasti odtenki se bodo odlično ujeli z lahkotnimi poletnimi oblekami, krili in širokimi kroji, navdušili vas bodo pa tudi v kombinacijah stajlingov za na delovno mesto, športno rekreativno popoldne ali pri vsakodnevnih opravkih. Zlahka jih nosite tudi na izletu v naravo ali pikniku!

icon-expand Poletna kolekcija Deichmann FOTO: Arhiv ponudnika

SPROŠČENO RAZPOLOŽENJE Z UDOBNIMI NATIKAČI Na bazen, plažo ali na dnevni izlet, par udobnih mehkih natikačev naj bo vedno z nami. Pustite stopalom, da zadihajo in v ospredje postavite svoje poletno zagorele noge, hkrati pa boste vedno pripravljeni za naslednji skok v vodo, sprehod na sladoled ali pohajkovanje kar tako. Letos so v ospredju prelepe japonke v pisanih barvnih različicah, batiku in sijočem zlatu, lahko pa se odločite za bolj športni stil in izberete modne natikače znamke adidas ali Bench, ki se vam bodo tako priljubili, da se sploh ne boste želeli ločiti od njih.

icon-expand Poletna kolekcija Deichmann FOTO: Arhiv ponudnika

ZA CELO DRUŽINO, VSAKO PRILOŽNOST IN ŽEP Obujte celo družino za poletje po neverjetnih cenah! Nizke sandale z minimalističnimi dodatki za mamico, ljubki natikači z rožicami za malo princesko, mehke športne sandale za vašega malega princa in udobni športni natikači za očka – ne glede na to, kam se boste podali, v Deichmannu boste zlahka našli letošnjo poletno obutev za vse!

icon-expand Poletna kolekcija Deichmann FOTO: Arhiv ponudnika

Preverite kolekcijo na spletni strani www.deichmann.com in se oglasite v eni izmed Deichmann poslovalnic po celi Sloveniji.

icon-expand Poletna kolekcija Deichmann FOTO: Arhiv ponudnika