Dejan Paravan naj bi odstopil s položaja direktorja Gen Energije

Po informacijah spletnega časnika naj bi Dejan Paravan odstopil na lastno željo, pri tem pa našel službo v družbi, ki jo obvladujeta dva od nabogatejših Slovencev – kripto milijonar Damian Merlak in ustanovitelj podjetja za trgovanje z emisijskimi kuponi Belektron Boštjan Bandelj .

Zaenkrat še ni znano, kdo bo Paravana nasledil. Omenjala se je dosedanja članica poslovodstva Nada Drobne Popovič, vendar naj bi to možnost zavrnila. Nadzorni svet Gen Energije, kjer bodo nadzorniki imenovali Paravanovega naslednika, sicer vodi Žiga Debeljak, predsednik uprave SDH.

Paravan Gen Energijo vodi od novembra 2022, po nastopu vlade Roberta Goloba, na položaju pa je zamenjal Blaža Košoroka, ki je bil imenovan v času vlade Janeza Janše.

Paravan je tudi stal za projektom načrtovanja drugega bloka NEK. Gre za največji infrastrukturni projekt v Sloveniji. Državo naj bi stal med 9 in 16 milijard evrov, a bi se stroški lahko še dodatno povečali. Podjetje Gen Energija bi moralo imeti glavno vlogo v kampanji pred posvetovalnim referendumom o izgradnji drugega bloka, vendar je referendum zaradi pomislekov glede transparetnosti in potencialne tveganosti naložbe državni zbor nato preklical.

Kljub temu pa v podjetju nadaljujejo z začrtano časovnico projekta NEK2, še piše portal.