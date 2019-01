Dejan Prešiček ponudil odstop: Nisem brezčuten človek

Minister je v sporočilu zapisal, da je "položaj ministra za kulturo sprejel z željo, da s potrebnimi spremembami ustvarimo pogoje za to, da slovenska kultura, ustvarjanje in izražanje v polni meri zaživijo kot gibalo družbene identitete in napredka". Kot pravi, je to mesto sprejel tudi z odgovornostjo, da se premaknejo stvari, ki stojijo že leta, naprej in na bolje.

V odstopnem pismu na začetku ponavlja dosežke svojega kratkega ministrovanja: "Prva zadeva, ki bi jo izpostavil, je ponoven dvig sredstev za kulturo, česar nikomur od mojih predhodnikov po letu 2012 ni uspelo. Druga zadeva, ki jo želim poudariti, je večja uspešnost črpanja evropskih sredstev. Tretja zadeva, ki bi jo izpostavil, je, da smo v času mojega vodenja ministrstva uspeli narediti korake tudi k bolj optimalni porabi javnega denarja." S tem naj bi se ne le izboljšalo poslovanje kulturnih ustanov nasploh, ampak bo več denarja tudi za druge aktivnosti v kulturi. "To so spremembe, ki mi jih je s številnimi pismi podpore priznala tudi širša strokovna javnost," dodaja odhajajoči minister.

Vendar pa so se – tako Prešiček – kljub naštetim uspehom v tem času ukvarjali tudi s težavami iz preteklosti. "V zadnjih dneh so te zadeve izbruhnile na plano. Obžalujem, da nas je prerana in nepojasnjena smrt uslužbenca, ki je prizadela ne samo moje sodelavke in sodelavce, ampak tudi celotno vodstveno strukturo ministrstva, četudi nam mediji občasno očitajo drugače, ponovno spomnila, da moramo tudi ministri več svojega časa posvetiti medosebnim odnosom na vseh ravneh v organu, ki ga vodimo."

Odhajajoči minister pravi, da je v zadnjem tednu "doživel nekaj, kar ne privoščim nikomur. Javni linč, ki se je zgodil, ni prizadel samo mene in mojih sodelavcev, ampak tudi tiste v kulturi, ki – kot bi rekel Prešeren – "dobro v srcu mislijo". Tega pa ne morem dopustiti, saj nisem brezčuten človek, kot so me nekateri (mediji) želeli prikazati. Sploh po moji ponesrečeni izjavi v zadnji Tarči, ki so jo dobesedno lahko razumeli samo tisti, ki so imeli slabe namene."

Zaradi vsega tega pa se je, kot je zapisal, odločil za odstop.

Stranka je odločitev prepuščala Šarcu

Tudi stranka SD je Prešička večinoma branila z argumenti o njegovem kvalitetnem delu, je pa prvakDejan Židanpred dnevi dejal, da jih mora minister za storjene napake dobiti po prstih, vendar pa, da bodo odločitev o njegovem položaju prepustili premierju.

A čeprav je vodstvo stranke razloge za obtožbe iskalo v Prešičkovi operativnosti, češ da na ministrstvu in nasploh v kulturi marsikoga moti, da naj bi končno začel premikati več let zakrnele zadeve, naloge in razpise, napovedal naj bi tudi številne revizije razdeljevanja in odtekanja denarja, pa je v resnici znotraj SD okoli tega vprašanja precej zavrelo, je v sobotni oddaji 24UR poročala Suzana Perman. Vodstvo stranke je bilo sicer zadovoljno, da je pozornost z očitkov o mobingu vsaj malo uspelo speljati na nedovoljen prevoz trobent in domnevno načrtno rušenje ministra. A kopnelo je prepričanje, da je obramba ministra ali njegove državnega sekretarja še smiselna.

Kaj se dogaja na ministrstvu?

V javnosti so zaokrožili očitki ministru za kulturo Prešičku in njegovemu državnemu sekretarju Janu Škobernetu o domnevnem šikaniranju na delovnem mestu. Prešiček je vse očitke zavračal.

Trenja so šla tako daleč, da je sindikat zaposlenih na ministrstvu od Šarca zahteval, da ministra zamenja in zagotovi "dostojne delovne razmere".

Razjezile so jih izjave, iz katerih je bilo po njihovem jasno, da "minister ne razume pojma človekovega dostojanstva, saj meni, da sodelavce lahko trpinči, če za to obstaja razlog". Sindikat zato meni, da človek s takšnim osebnostnim profilom ni primeren za opravljanje javnih funkcij. Minister je sicer v oddaji Tarča na nacionalni televiziji dejal: "Mogoče včasih povzdignem glas, ne rečem, ampak ne trpinčim brez razloga, ne zmerjam, ne mečem ključev."

Oglasilo se je sicer tudi več ministrovih podpornikov, ki so bili zadovoljni s tem, da se premikajo nekatere zadeve, ki so dolgo stale.

V Društvu slovenskih pisateljev pa so ocenili, da so problemi na kulturnem ministrstvu globlji."Kaos, ki smo mu priča ob aktualnem ministru in uradništvu, je rezultat dosedanjega političnega odnosa do kulture," so zapisali.

Pisatelji vidijo aktualno dogajanje predvsem kot posledico dolgoletnega političnega podcenjevanja in zapostavljanja področja kulture, ki se kaže v kadrovski in finančni podhranjenosti in izčrpanosti sistema, tako na strani ustvarjalcev kot tudi na strani profesionalnega uradništva. "Konflikt je bil neizbežen in po svoje tudi pričakovan, saj so razmere na številnih področjih dosegle dno, na to kažejo tudi odzivi javnosti ob nedavni kraji avtorskega dela ter ob dogodkih na ministrstvu za kulturo," so zapisali v sporočilu za javnost.