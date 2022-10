Dejan Skrt toži Slovenijo zaradi prestajanja zaporne kazni v Indoneziji

Se še spomnite zgodbe izpred treh let, ko je Dejana Skrta nekdanji poslovni partner obtožil 6500 evrov vredne prevare, Skrt pa se na vabila sodišča ni odzval, saj je tisti čas že živel v tujini, vabila pa so prihajala na slovenski naslov? No, zaradi tega je posledično pristal na Interpolovem seznamu iskanih oseb in slab mesec dni preživel v indonezijskem zaporu. Ko se je obravnave udeležil, je sodnica mariborskega sodišča leta 2020 dosodila, da Skrt poslovne prevare ni storil. Skrt zdaj s težkim čustvenim nahrbtnikom, ki so mu ga na hrbet nadeli, kot pravi, neusmiljeni pogoji tistega zapora, od Slovenije terja 100 tisoč evrov odškodnine, saj, kot dodaja, storjene škode lastni domovini nikoli ne bo oprostil.