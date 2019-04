Dejan Sotirov o otrocih z ADHD: Velikokrat rečejo, da nimajo vrednosti na tem svetu

Mavrični bojevniki za svojo doživljajsko pedagogiko ne potrebujejo reklame, saj svoje organizirane tabore in dejavnosti prehitro zapolnijo. Potrebuje pa Slovenija njih. Zavod Mavrični bojevniki so nevladna organizacija, ki v celotnem slovenskem prostoru že šesto leto zapored obravnava otroke s čustveno vedenjskimi motnjami, prvenstveno so to ADHD, avtizem ter Tourette. So edina organizacija s tovrstnim širokim pristopom, ki celostno obravnava otroka in družino ter celotno okolje otroka (dom in šola)."Javnost, družine, strokovna javnost nas prosi, da nadaljujemo s programi, saj so za naš prostor in omenjeno problematiko nujno potrebni. A ker ima organizacija le enega zaposlenega na minimalni plači, delujemo na principu prostovoljstva, da se dogaja, kar se dogaja," pravi ustanovitelj zavoda in ‘poveljnik’ bojevnikov, Dejan Sotirov . "Smo v fazi ‘zapreti ali nadaljevati’. Organizacija nima nikakršnega vira financiranja in minimalno plačo zaposlenega pokriva iz lastnih sredstev pridobitne dejavnosti, kar je absurd."

Odzivi staršev otrok z ADHD, ki so v zadnjih šestih letih, kolikor se Sotirov ukvarja s temi otroki, obiskovali tabore Mavričnih bojevnikov, so pozitivni. Ob novici, da z omejenimi sredstvi in zgolj na ravni prostovoljstva ne more več organizirati številčnejših taborov, so številni starši postali upravičeno zaskrbljeni. Njihovi otroci, ki jim je tabor zelo pomagal, tako letos niso dobili mesta na njem, druge možnosti pomoči za svoje otroke pa praktično nimajo. "To me zelo žalosti. Težko je zavrniti otroka, še posebej, ko veš, da je že bil na taboru, celo večkrat, in da mu je ta tako zelo koristil, da je bil lahko ves čas brez zdravil. Ampak letos ni šlo drugače. Imamo dve skupini po maksimalno 20 otrok in prijave smo napolnili v dobri uri, sistem pa je računalniško reguliran po principu, kdor se prvi prijavi. S prijavnicami ne manipuliramo," pojasnjuje Sotirov. Na vprašanje, zakaj le dva tabora in le 20 otrok, odgovarja, da ti otroci potrebujejo res veliko pozornosti.

Namen delovanja zavoda je pomoč mladim z motnjo ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnosti). Med drugim zavod promovira zdrav način življenja in razmišljanja med mladimi in odraslimi v Sloveniji. Skozi aktivnosti v naravi spodbuja k umiku od vsakodnevnih novodobnih in tehnoloških naprav, ob katerih mladi danes preživijo veliko časa (računalniki, telefoni, videoigrice). Zavod mladim ponuja pomoč pri iskanju osebne samorealizacije, iskanju skritih potencialov ter dvigu kvalitete življenja. Izvaja delavnice, predavanja, izobražuje, uči in osvešča strokovno ter širšo javnost. Združuje različne strokovnjake s področja dela z mladimi, šolstva in izobraževanja, psihoterapije ter ostalih vladnih in nevladnih organizacij. Prav tako spodbuja prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje.

So pa otrokom z ADHD na voljo tudi druge oblike pomoči. Mavrični bojevniki delujejo na principu doživljajske pedagogike v naravi. "Ta proces je odličen, kar dokazujejo tudi študije iz tujine." Tako ponujajo program Gozdovnik, kjer za manjšo skupino (10 do 12) izvajajo aktivnosti v naravi. Svetujejo tudi staršem teh otrok ter izvajajo individualno delo z otroki. Poskušali so organizirati delavnice za starše, a jim primanjkujejo starejši in bolj izkušeni strokovnjaki. S pomočjo Marka Juhanta izvajajo projekt Hiška. Juhant jih je pred leti kot prvi in zelo ugleden strokovnjak priznal za zelo perspektivno in potrebno organizacijo v našem prostoru. S pomočjo tono težke mobilne hiške, ki jim jo je Juhant podaril, so začeli izvajati team buildinge. Na novo pa izvajajo tudi Gladiatorje. "To je igrifikacija, o kateri bomo že čez leto ali dve še veliko slišali. To je implementacija virtualnega sveta v realno življenje. Tudi sobe pobega na nek način spadajo v to igrifikacijo. Gre za implementacijo virtualne igre, otroci igrajo videoigrico tako rekoč v živo, zunaj v naravi, so vitezi, imajo vso potrebno opremo, igra pa traja več ur. Vsak udeleženec rešuje razne uganke, da lahko napreduje v igri. Tako kot v računalniški," opisuje Sotirov in dodaja, da so potrebe po tej dejavnosti zelo velike. Kot pravi, ima vsak od nas v sebi polariteto tako pozitivnega kot negativnega pola. "V kolikor negativni pol, na primer sedeti pri miru, otroku daje ves čas neke sugestije in v njegovo bit implementiramo, da je zaradi tega slab, on postane slab. Pri otrocih iščem prednosti, zato otroku ne omenjamo njegovih slabosti, pač pa ves čas iščemo njegove prednosti, kvalitete. Žal velikokrat ti otroci rečejo, da nimajo vrednosti na tem svetu, da se ne čutijo nikjer, to te zelo zaboli – takšna oseba se težko vključi v nek sistem, socialno strukturo. Mavrični bojevnik temelji na iskanju in poudarjanju pozitivnih lastnosti. Zelo lepo je videti, kako mnogo otrok na teh dejavnostih poišče sebe."

Ker imajo otroci z ADHD največ težav prav v šoli, Mavrični bojevniki izvajajo številna predavanja tudi po osnovnih in srednjih šolah – tako za učitelje kot tudi za starše. S tem želijo oborožiti z znanjem in razumevanjem delavce v šolah, pa tudi starše. "Če je nekaj več premika v družbi zadnja leta glede razumevanja avtizma, pa gre tu za področje, ki še ni dobro umeščeno, še vedno sproža vprašanja, ali gre morda le za nevzgojene in razvajene otroke. Znanost v tujini je na tem področju veliko naprednejša in dokazuje, da vendarle gre za spremembe v možganih, za spremembe v samih informacijah, kot je dopamin. Zelo me navduši, ko slišim razne strokovnjake, ko rečejo: kdo pa mislite, da v družbi spreminja svet? Prav ti. Danes je sistem nujno potreben prilagoditve, a ga čez noč ne bomo mogli spremeniti," opozarja Sotirov.

Mavrični bojevniki poleg taborov letno izvedejo do deset vikend aktivnosti za otroke z ADHD, in sicer gre za program doživljajske pedagogike v naravi – Gozdovnik. To so vikend programi za skupine do 12 otrok. Izvajajo pa tudi izjemen projekt Gladiator. To je igra strategije in gibanja v naravi.

S Sotirovom sem se tokrat srečala prvič, a se mi zdi, da ga dobro poznam. Toliko sem prebrala o njem, o njegovem življenju in življenjskem poslanstvu. O Mavričnih bojevnikih in o vsem, kar je z njimi že dosegel. Pogledala sem posnetke, njegove fotografije s taborov in si ustvarila o njem podobo. Vedela sem, da je tudi sam oseba z ADHD, da bo intervju z njim dolg, zanimiv in predvsem poln emocij in pričevanj. Ko sem dobila klic, da je prišel na POP TV, sem odhitela po gosta … in ga skoraj zgrešila. Pričakovala sem moškega z močnejšo in odločnejšo postavo, a v roke sem segla drobnemu in zadržanemu moškemu. Utrujena postava me je nekoliko zmedla, a le za hip. Ko sem zagledala njegov nasmeh in iskrive oči, ki so bile čisto nasprotje njegovega utrujenega obraza, sem ga prepoznala – Mavričnega bojevnika. Dejan te s svojo bližino in odločnostjo prevzame, svojo zgodbo pa je začel tiho, zadržano, po nekaj minutah pa se je povsem razživel. Le kako se ne bi, saj je začel govoriti o tem, kar mu daje življenjsko moč, o svojih otrocih. Pa ne samo o tistih dveh ljubkih deklicah, ki ju ima v zakonu z ženo, pač pa o vseh, ki jim že šest let pomaga skozi težave, s katerimi se zaradi diagnoze ADHD ali Aspergerjev sindrom srečujejo v vsakodnevnem življenju.

Kako je po vašem mnenju šolstvo pripravljeno na te otroke?

"Tako eni kot drugi trenutno trpijo, pri čemer mislim družine in njihove otroke. Pogosto ima otrok z ADHD še neko pridruženo težavo, npr. govorno napako, zaradi česar pogosto dobiva slabše ocene in podobno. V šolstvu je treba spremeniti mnogo. Želim jim na nek način pomagati, saj sem skozi predavanja spoznal, kaj pomeni, ko ima ena učiteljica poln razred učencev in med njimi še otroka, za katerega mora imeti dodatno energijo. A je res veliko odvisno od vsakega posameznika. Poznam mnogo učiteljev, ki dobro krmilijo med njimi, žalostno pa je, da so do znanja prišli samoiniciativno v svojem prostem času, ko so na primer prek spleta iskali informacije. Manjkajo nam neki sistemi, ki bi delovali na šolah in bi bili podpora šolskemu osebju, pa tudi posamezniku – otroku in njegovi družini."

"Nekaj morate vedeti. ADHD je treba pravilno usmeriti, adaptirati. Če bomo otroku dali zdravilo, ga ne bomo pozdravili, saj za ADHD ni zdravila. Največja težava, ki jo trenutno vidim pri vlogi šolskega sistema in obravnave ADHD, je ta, da je največ diagnosticiranja ADHD prav ob vstopu v šolsko okolje. Jasno je treba povedati, da niso krive šole, pač pa gre za to, kako se otrok obnaša v šolskem okolju. Se pa šole oziroma posamezni učitelji že poskušajo prilagoditi tem otrokom, jim omogočajo pisanje testov v ločenih učilnicah ali pa sedenje na žogah, lahko vstanejo in se sprehodijo po razredu."

Kako ocenjujete postopek diagnosticiranja ADHD v Sloveniji?

"Obravnava teh otrok je pogosto institucionalna. Žalosti me, ker je stopnja suicidalnosti med njimi precejšnja. Večinski delež otrok na pedopsihiatriji je prav otrok z ADHD. Dostikrat se sliši, da imajo Francozi bistveno manj otrok z ADHD. Zakaj? Zato, ker je tam obravnava otrok malce drugačna, diagnostika otroka je bolj podrobna in poteka dlje časa kot pri nas," pojasnjuje Satirov.

"Starši me opozarjajo, da se pri nas predolgo čaka, da pride otrok na vrsto pri pedopsihiatru. Prav tako pravijo, da je premalo ustrezne obravnave. Mislim, da bi tukaj morale biti še neke druge službe, neka komplementarna obravnava, sodelovanje. Mi se zavemo, da je naše delo postalo nujno. Različne izobraževalne in zdravstvene inštitucije nas kontaktirajo, sodelujejo z nami. Nas prosijo za izkušnje, mnenje. Različni vzgojno-varstveni zavodi nas kličejo, naj jim pomagamo peljati otroke na naravoslovne dneve. Mi smo gejzir idej."

Zanimalo me je tudi, kako je z razmerjem med fanti in dekleti glede diagnoze ADHD. "Razmerje gre res v prid fantov. Če imamo na taboru okoli 45 otrok, bodo le tri dekleta. Dejstvo je, da se ADHD pri dekletih nekoliko drugače izraža, dekleta to transformirajo drugače. Fantje smo že od nekdaj bolj odprtega tipa, zato se ta živahnost bolj vidi v okolju kot pri dekletih. Ta to zapirajo v sebe in se zaradi tega začnejo razvijati drugačne zadeve, kot je na primer nepozornost, zmedenost. Pomembno je, da se tudi pri dekletih ADHD zelo resno obravnava, saj lahko ta stanja v prihodnosti pripeljejo do drugih, zelo resnih zadev."

Sotirov opozarja, da v našem prostoru žal ‘pozabljamo’ na odrasle z ADHD. "Dokler so otroci, še gre. Kaj pa odrasli? Ali ne obstajajo?" se sprašuje in poudarja, da je treba tudi njim pomagati. "Te osebe prav tako potrebujejo pomoč, svetovanje, prilagoditve. To so zelo perspektivni ljudje, veliko obetajo," dodaja Sotirov.