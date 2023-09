Dejan Zavec in Martin Marzidovšek zapuščata poslanske vrste

Poslanca Svobode Dejan Zavec in Martin Marzidovšek sta odstopila s poslanske funkcije. Zavec odhaja iz zdravstvenih razlogov, Marzidovšek pa zaradi novega kariernega izziva, sta pojasnila. Vodja poslanske skupine Borut Sajovic je poudaril, da poslanska skupina ostaja polnoštevilčna in da so vsi skupaj zavezani istim programskim ciljem in volivcem.

Na izjavi poslanske skupine Svoboda o aktualnem dogajanju je odjeknila novica, da njihove vrste zapuščata dva člana. Dejan Zavec in Martin Marzidovšek zapuščata stranko. icon-expand Dejan Zavec FOTO: Bobo Čeprav v javnosti nista bila najbolj vidna, sta bila v poslanski skupini izjemna dodana vrednost, je Sajovic poudaril v izjavi za medije. Odstopni izjavi sta že vloženi v DZ, funkcija jima bo prenehala, ko se bo DZ seznanil s tem, predvidoma na seji prihodnji teden. Poslanska skupina Svobode sicer šteje 41 poslancev. Marzidovška naj bi glede na volilne izide na lanskih parlamentarnih volitvah v poslanskih klopeh nasledil nekdanji poslanec DeSUS Jurij Lep, Zavca pa vodja kabineta ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Süč.