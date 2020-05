Dejan Židan odstopa z mesta predsednika stranke

Dejan Židan je v imenu Socialnih demokratov kandidiral v volilnem okraju Murska Sobota, v prejšnjem mandatu vlade, ki jo je vodil Marjan Šarec, pa je bil predsednik državnega zbora. V poslanske klopi je prvič sedel leta 2011, leta 2014 je bil izvoljen za predsednika Socialnih demokratov.

Tanja Fajon je poklicno pot začela kot novinarka, v politiko pa je vstopila leta 2009, ko je bila tudi prvič izvoljena v Evropski parlament. Uspeh je ponovila leta 2014, ko je bila kot edina socialdemokratka znova izvoljena, prav tako leta 2019. Fajonova je med drugim ena od podpredsednic Socialnih demokratov in članica številnih odborov v Evropskem parlamentu.

Podpora in boj za glasove na levici

Socialni demokrati so zadnja leta sicer še vedno ena najmočnejših strank v državi, a daleč od časov, ko je stranko še vodil aktualni predsednik Borut Pahor. Na državnozborskih voltivah leta 2008 je stranka dosegla kar 29 poslanskih mest, leta 2014, torej leta, ko je vodenje prevzel Dejan Židan do dosegli tudi naslabši rezultat - šest poslanskih mest. Na zadnjih volitvah so rezultat izboljšali na deset mest in tako postali ena močnejših strank v Državnem zboru.