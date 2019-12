Dejan Židan z juho in njoki pogostil nekdanje predsednike Državnega zbora

Nekdanje predsednike državnega zbora je Dejan Židan, kakor se v decembrskem času spodobi, povabil na kosilo in jim pri tem lepo postregel. Grahova kremna juha z žličnikom tolminske skute, pa domači njoki s slanino in radičem so le nekatere izmed dobrot z jedilnika kosila pri Židanu. A udeležili so se ga le štirje: Borut Pahor, Janez Podobnik, Milan Brglez in Ljubo Germič.