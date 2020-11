Ljubljanski gostinec sredstva zbira na spletni platformi, v težavah tudi prevozniki

Žmauc je eden izmed bolj priljubljenih ljubljanskih lokalov, a tudi vsa priljubljenost mu trenutno ne more pomagati. Matjaž Pucher se z ekipo trudi zagotoviti preživetje družinskega podjetja s 25-letno tradicijo."80 odstotkov gostincev 'crkuje', so na nekem minimumu, nam se dnevno povečujejo minusi in dolgovi,"opozarja. Zbiranje sredstev je zato edino upanje, ki lahko reši dejavnost.

Izčrpali so prihranke, sposojali so si denar pri prijateljih, zdaj lokal skušajo rešiti prek spletne platforme za zbiranje sredstev Gogetfunding. "Hvaležni smo za to, kar smo dobili, ni pa to nikakršna rešitev. Za to mora poskrbeti država in denar potrebujemo takoj, ne čez dva meseca," še poziva.