Slovenija

Osebi s posnetka naj bi še vedno delali z ranljivimi osebami

Ljubljana, 13. 11. 2025 18.34 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Staša Lozar , Rebeka Tomaduz , U.Z.
Komentarji
53

Po našem razkritju posnetkov, na katerih oskrbovalki v enem od domov za starostnike ponižujoče ravnata z oskrbovanci – danes nove podrobnosti. Kot navajajo naši viri, obe vpleteni osebi še vedno delata. Sicer na drugih lokacijah, a prav tako z ranljivimi osebami. Kako je to mogoče?

Da so glede dogodka v Domu Sv. Jožefa v Celju obravnavali kazensko ovadbo zoper dve osebi zaradi kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja, danes potrjujejo na celjskem tožilstvu. 

A pozor, medtem ko je policija že včeraj zatrdila, da je podala ovadbo tudi zaradi suma nasilništva, pa danes tožilstvo potrjuje, da tožilka elementov nasilništva na posnetku ni prepoznala. Glede slikovnega snemanja pa, da bi morali dati predlog za pregon oškodovanci oziroma njihovi svojci. A ga niso.

In tako je tožilstvo spisalo le sklep o zavrženju. Kar pomeni, da sta obe osumljenki uradno brez greha. V Jožefovem domu izjav ne dajejo, v telefonskem pogovoru povedo le, da so storili vse, kar od njih terja zakon. 

Čeprav sta zaposleni morali njihov zavod zapustiti, pa jima to – po pričevanju prič – ni zaprlo vrat v druge podobne ustanove. Po informacijah naših virov ena trenutno dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju, druga pa v bližnjem domu starostnikov. 

Ali drži, da se je ena od negovalk zaposlila pri njih in da tam nemoteno dela, smo spraševali v domu starejših v Vojniku. A so nas odslovili z elektronskim sporočilom, da zaradi zaščite interesov njihovih zaposlenih, tako bivših kot sedanjih, komentarja ali odgovora na to vprašanje ne morejo podati.

Zlorabe v DSO
Zlorabe v DSO FOTO: Kanal A

Nujen bi bil register o primernosti zaposlenih

Posnetke izživljanja nad stanovalci domov za starejše je obsodil tudi Alen Gril, direktor radovljiškega doma starejših, ki je jasen: "To ni primerna oseba za delo s starejšo populacijo. To ni neka primerna komunikacija, niti empatija, to je odsotnost empatije. In to vsekako ni primerna oseba za delo z ranljivo skupino, za delo s starejšimi."

V zbornici zdravstvene nege pojasnjujejo, da je za takšno delovno mesto obvezno potrdilo o nekaznovanosti. "To je eden od pogojev za vpis v register, tako pri nas kot v tujih sistemih," pripoveduje Anita Prelec, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege. 

Na vprašanje, kako ga lahko po izživljanju, norčevanju, tudi denimo verbalnih napadih na stanovalce oseba sploh pridobi, pa pravnik Miha Šepec pojasnjuje, da to žal niso dejanja, ki bi na sodišču zdržala. "Če bi prišlo do kakšnih poškodb teh oseb, ogrožanja varnosti teh starejših, potem bi lahko govorili o kaznivih dejanjih. Če pa gre samo za neko tako res podlo zasmehovanje, pa žal ne."

Gril pravi, da sicer imajo neke neformalne poti, po katerih se informirajo. "To so poznanstva med nami kolegi direktorji, pa vprašamo tudi naše zaposlene, če poznajo te naše nove bodoče sodelavce, tako da tukaj že naredimo neko selekcijo. /.../ Tudi vedno, ko zaposlujemo določene profile, vemo, zakaj nekdo išče službo, vemo, ali je za kakšen profil povpraševanje na trgu. Recimo za zdravstvene delavce vemo, da je veliko povpraševanje. In če se nekdo odloči za menjavo službe v drugem domu v naš dom, se vprašam, zakaj. Ker konec koncev plačni sistem je enak, nagrajevanje je enako, in potem se tukaj lahko vedno preveri, ali je ta novi potencialni zaposleni primeren za naše delo."

Po uspešnem razgovoru sledi testni mesec, ko pristojna komisija kandidatovo delo spremlja, dodaja Gril, in se na koncu odloči za sprejem ali zavrnitev, a neprimerno obnašanje, prizna direktor, lahko nastopi šele kasneje.

"Je neka primerna ideja, da bi bil nek register. Seveda je treba tukaj preveriti, kakšna je zakonodaja - varstvo osebnih podatkov in ostalo – ampak bi bilo pa dobrodošlo, da bi imeli nek register o primernosti zaposlenih."

"Mi pri zbornici vodimo register zdravstvenih delavcev – tehnikov, negovalcev, bolničarjev, diplomiranih sester, babic ... Zaenkrat teh kršitev recimo delovnega procesa ne vodimo, bi pa seveda kaj takega bilo nujno," pa doda Prelčeva.

Za zdaj so zabeležene le hujše kršitve, ki posledično tudi odvzamejo licenco za delo.

posnetek zloraba dso starostniki izživljanje
Menopavza je začetek novega ravnovesja

Furs na Dolenjskem zasegel sedem avtomobilov

Negovalka se je izživljala nad več oskrbovanci

Nasilno ravnanje v domu starejših: 'Domnevni storilki že odgovarjata'

KOMENTARJI (53)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Quatflow
13. 11. 2025 19.45
Spremenite zakonodajo
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
13. 11. 2025 19.43
+2
Treba bi bilo takoj sprejet zakon o starejših da gre za izredno ogroženo skupino. Moramo se skupaj zavzeti za njih ni druge
ODGOVORI
2 0
štajerc65
13. 11. 2025 19.40
+1
Nič se bat. Bo Maljevac vse porihtal.
ODGOVORI
1 0
Gogo12345
13. 11. 2025 19.38
+2
Malo se pozanimajte kaj delajo v DEOS Horjul?
ODGOVORI
2 0
suleol
13. 11. 2025 19.38
+2
oster predmet hm spet teli k so zrtve povsod po svetu
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
13. 11. 2025 19.38
-1
Ljudje na referendum strogo proti. Cepiva so bila začetek sedaj grejo še naprej.
ODGOVORI
0 1
štajerc65
13. 11. 2025 19.38
+1
Vozniku avtobusa vso srečo. Pa da ne bi Petrič spet kaj pametoval.
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
13. 11. 2025 19.38
-1
Danes bi morali vsi skupaj stopiti za starejše ker so res ogroženi. Prvi korak da ustavimo nori zakon o evtanaziji
ODGOVORI
0 1
Antena
13. 11. 2025 19.27
+7
Izgon iz Slovenije
ODGOVORI
7 0
Prelepa Soča
13. 11. 2025 19.26
+1
1. dokazilo je, da je Slivenec ali Slivenka, ker edino mu razumemo svojo kulturo.
ODGOVORI
2 1
300 let do specialista
13. 11. 2025 19.23
+8
ST.OKA! katastrofa!
ODGOVORI
8 0
klop12
13. 11. 2025 19.21
+17
Katastrofa od ljudi, družbe, države. FUJ! sranje od države
ODGOVORI
17 0
300 let do specialista
13. 11. 2025 19.23
+2
🤝
ODGOVORI
2 0
Bombardirc1
13. 11. 2025 19.20
-2
Strežnica potrebuje potrdilo o nekaznovanosti, politiki ga pa menda ne rabijo, to vsaj pravi sđs sekta...
ODGOVORI
6 8
Morska deklica
13. 11. 2025 19.30
+3
Ne mešajmo jabolk in hrušk. Tako osebo bi bilo potrebno takoj odpustiti in nima kaj več delati z ljudmi.
ODGOVORI
3 0
kapljač1
13. 11. 2025 19.19
+5
Ženski ki sta mučili starostnika sta glede na spremljajočo glasbo očitno "balkanki". Prepovedati delo in dozivljenski vstop v Slovenijo. Tuja delovna sila pri nas je zaradi kaprice delodajalcev , zato pride v naše okolje tudi tisto kar med nas sploh ne spada .
ODGOVORI
7 2
Murkovzos
13. 11. 2025 19.18
-4
Za pošten denar bi jih vsi negovali, božali, jim peli in brali... Za pest d.... pač ne. Frustriran zblojen folk je prisoten po vseh službah. Aja saj imamo obvezni prispevek, ki bo poskrbel za pošteno plačilo??
ODGOVORI
2 6
Perovskia
13. 11. 2025 19.32
+2
teli jugosi so dobili drzavo zastojn, stanovanja zastojn.lahko bi le ploskali in se veselili. ker pa imamo tako hudo vlado pa le plešejio
ODGOVORI
2 0
JasnaOra
13. 11. 2025 19.37
Tistemi ki ni vsec delo, naj ostane doma! Kdor smatra, da je premalo placan, naj se obrne na delodajalca. Kaj pa so teji starostniki krivi??? Sramota! Vsi bomo nekeha dne stari in odvisni od nekoga
ODGOVORI
0 0
Klobasazulu
13. 11. 2025 19.17
+3
tud direktor more it
ODGOVORI
4 1
Vera in Bog
13. 11. 2025 19.15
+13
Mlada generacija naj se zaveda da bo njim še huje ko bodo stari.
ODGOVORI
13 0
Prelepa Soča
13. 11. 2025 19.28
+2
Mladi bodo imeli to srečo, da ne bodo stari, že sedaj se nihče nič ne giba, jejo zanič hrano, posledično ne bodo ostareli.
ODGOVORI
2 0
kekyooo
13. 11. 2025 19.15
+11
itak zaposlijo vsazga brazilca v teh domovih ce je sila ker nocejo dvignit place
ODGOVORI
12 1
Vera in Bog
13. 11. 2025 19.15
+5
Otroci ne skrbijo več za starše to je prišlo k nam iz Amerike. Židje !
ODGOVORI
7 2
Vera in Bog
13. 11. 2025 19.14
+8
Povečati kazni za take primere !
ODGOVORI
8 0
