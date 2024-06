Dekleta in soproge nogometašev navdušeno spremljale obračun z Angleži

Na stadionu v Koelnu pa, med več kot 12.000 slovenskimi navijači, niso manjkale niti srčne izbranke naših reprezentantov. Dekleta in soproge so bučno navijanje pospremile s številnimi objavami na družbenih omrežjih, v katerih niso skrivale ponosa in navdušenja nad zgodovinskim dosežkom njihovih izbrancev. Nekaterim pa so se pri navijanju pridružili tudi najmlajši člani nogometnih družin.