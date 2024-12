Dekleta večkrat posežejo po cigaretah, fantje po drugih tobačnih izdelkih

Uporaba novih tobačnih in nikotinskih izdelkov med dijaki hitro narašča, delež kadilcev med dijaki pa se ne znižuje več, kot se je v preteklosti, je opozorila Helena Koprivnikar z NIJZ. Ugotovili so, da se dekleta bolj poslužujejo cigaret in elektronskih cigaret, fantje pa v večji meri tudi brezdimnih tobačnih izdelkov in nikotinskih vrečk.

OGLAS

V raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so jo na vzorcu 1207 dijakov 2. letnikov izvedli novembra lani, so ugotovili tudi, da se povečuje delež tistih, ki uporabljajo izdelke z nikotinom. Uporaba tobačnih in nikotinskih izdelkov kadarkoli v življenju se je po predhodnem padcu med letoma 2017 in 2021 zdaj spet zvišala. 60 odstotkov dijakov je kadarkoli v življenju že poskusilo izdelke z nikotinom, kar je posledica tega, da je več takih izdelkov na tržišču, je na današnji novinarski konferenci dejala Koprivnikarjeva. V zadnji raziskavi so zabeležili tudi velik porast uporabe novih tobačnih izdelkov, med katere sodijo elektronske cigarete, ogrevani tobačni izdelki, nikotinske vrečke in brezdimni tobačni izdelki, v 30 dneh pred raziskavo. Ti novi izdelki običajno vsebujejo zelo visoke vrednosti nikotina in so zato bolj zasvojljivi. Mladi uporabljajo različne tobačne izdelke, predvsem pa so razlike vidne po spolu, je povedala Koprivnikarjeva. Dekleta se bolj poslužujejo cigaret in elektronskih cigaret, fantje pa bolj uporabljajo brezdimne tobačne izdelke in nikotinske vrečke. "Pri uporabi kateregakoli izdelka pa so dekleta vodilna, kar je seveda zaskrbljujoče, predvsem ker bodo prišla v reproduktivno dobo, imele otroka in zelo verjetno uporabljale ta izdelek. Nikotin pa povzroča škodljive posledice uporabe v času nosečnosti in po njej za otroka in mamo," je opozorila.

Uporaba tobačnih in nikotinskih izdelkov med dijaki narašča. FOTO: Shutterstock icon-expand

Dijaki tobačne in nikotinske izdelke zaznavajo kot lahko dostopne, kot dostopne zaznavajo tudi njihove cene. Ob tem so deležni obsežnega marketinga tobačne industrije, sploh na prodajnih mestih, internetu in družbenih omrežjih. Kot so poročali mladi v raziskavi, trgovci pogosto ne zavrnejo nakupa tobačnih izdelkov mladoletni osebi ali ob nakupu sploh ne zahtevajo osebnega dokumenta. Koprivnikarjeva je poudarila, da je ključno takojšnje ukrepanje, med ključnimi ukrepi pa je naštela znatno zvišanje obdavčitve in cen, strogo regulacijo števila, vrste in lokacije prodajnih mest in omejitev vsebnosti nikotina. Podatke o tobačnih in nikotinskih izdelkih zbirajo tudi v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), problematično pa je, da nikotinske vrečke še ne spadajo v obseg obveznega poročanja, kar pomeni nekoliko slabši nadzor nad temi izdelki na trgu, je povedala Lucija Smojver z NLZOH. "Ti izdelki predstavljajo visoko tveganje za otroke in mladostnike ter tudi za odrasle, vsekakor pa se nam zdi problematična sočasna uporaba nikotinskih vrečk z ostalimi tobačnimi in povezanimi izdelki, s čimer še bolj ogrožajo svoje zdravje," je dodala. Žanin Kužnik je dejala, da tudi v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija zaznavajo porast uporabe novih izdelkov, otroci pa da z eksperimentiranjem in uporabo začnejo že v petem ali šestem razredu osnovne šole. Osnovnošolci in srednješolci brez težav nove tobačne izdelke uporabljajo na šolskih hodnikih, v toaletnih prostorih, opazili so tudi že uporabo v učilnicah med poukom.