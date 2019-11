"Dovolili so mi, da sem vozila policijsko marico, pritiskala sem do 180 km/h, čeprav nisem imela vozniškega dovoljenja, popili smo vsaj 4 litre alkohola in kadili," je na sodišču pričala Kaja Marič . Medtem pa zdaj nekdanji policist Žiga Valjavec zahteva razveljavitev izredne odpovedi in izplačilo plač za nazaj. Maričeva, ki sprva ni hotela pričati, je danes tudi dejala, da ji je Valjavec grozil.

Povedala je, da so policisti tiste noči v marici že imeli alkohol, in sicer dva litra, še dva in cigarete, ki so jih pokadili v policijskem vozilu, pa da je prinesla ona. Pojasnila je tudi, da so fantje, ki so jo povabili na vožnjo, vedeli, da še ni polnoletna in nima vozniškega izpita, a da so ji kljub temu dovolili, da je vozila. In to celo po avtocesti, kar 180 kilometrov na uro. "Za hec," je dejala. Na vprašanje, zakaj je vozila, če ni imela izpita, je odvrnila: "Zakaj pa oni niso imeli toliko pameti, da so me spravili v avto?"