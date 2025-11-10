Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Dekorativni izdelki, a prodajalci z veseljem pojasnijo, kako jih uživati

Ljubljana, 10. 11. 2025 10.47 | Posodobljeno pred 48 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
D.L.
Komentarji
8

Skriti nakupi v treh ljubljanskih trgovinah z izdelki iz konoplje so razgalili pomanjkanje nadzora in sporne prakse trgovcev. Ti namreč izdelke označujejo za kozmetične ali dekorativne, prodajalci pa nato kupcu brez težav pojasnijo, kako jih uživati. Takšno izkušnjo je imel tudi 21-letnik, ki sta ga po nakupih poslali Zveza potrošnikov Slovenije in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija.

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija sta v luči aktualne debate o zakonu o konoplji za osebno rabo s skritimi nakupi opozorili na resne pomanjkljivosti pri nadzoru in označevanju izdelkov. 

"Vidno mlad, sicer polnoleten (21 let) skriti kupec je povsem zakonito in brez preverjanja starosti kupil čokolade, želeje in maski za obraz s kanabidiolom (CBD), ki se prodajajo kot kozmetika ali dekoracija, a lahko vsebujejo psihoaktivne snovi (THC). V vseh treh trgovinah so prodajalci kljub opozorilom na embalaži, da izdelki niso namenjeni uživanju, te izdelke predstavili kot užitne," so strnili ugotovitve. 

Želeji s CBD-jem (simbolična slika)
Želeji s CBD-jem (simbolična slika) FOTO: Shutterstock

Skriti kupec je povpraševal po izdelkih, ki bi mu pomagali popestriti prihajajočo zabavo za noč čarovnic. V prvi trgovini je kupil čokoladno obrazno masko in dekorativne želeje, prodajalka pa ga je prijazno opozorila, naj bo previden pri uporabi izdelkov. 

Tudi v drugi trgovini si je izbral čokoladno obrazno masko. "Prodajalec je kupca opozoril, naj ga ne zavede navedba, da izdelek ni za uživanje, podal mu je še navodila, naj izdelek zaužije po obroku, da bodo učinki nastopili počasneje," so sporočili z ZPS.

Pojasnil mu je še, da so morali del ponudbe umakniti zaradi "škandalov z zastrupitvami", a ga je usmeril v tretjo trgovino, kjer "pod pultom še vedno prodajajo zadeve, ki te fino zadanejo, če izraziš zanimanje". 

Tam je izvedel, da so trenutno brez večine užitnih izdelkov, ker čakajo novo pošiljko, ki bo vključevala tudi bonbone. Kupec je na koncu izbral čokolado s kanabisom, domnevno namenjeno dekoraciji. 

Preberi še Psihoaktivni bonboni, piškoti, geli, pokajoči kristali: zakonodaja trga ne dohaja

V vseh trgovinah so kupca sicer vprašali, ali je polnoleten, niso pa zahtevali osebnih dokumentov.

Opozorila, namenjena izogibanju nadzoru

Opozorila na embalaži, da "izdelek ni namenjen zaužitju" ali da "ni primeren za mlajše od 18 let", so le krinka za izogibanje nadzoru, ugotavljajo. Prodajalci namreč z veseljem svetujejo, kako te iste izdelke uživati. "Če gre za izdelek, namenjen uživanju, mora biti to jasno zapisano na embalaži – skupaj z navodili za uporabo, sestavinami, opozorili in dovoljenjem za prodajo. Če teh podatkov ni, tak izdelek ne bi smel biti v prosti prodaji," ob tem opozarja ZPS.

Skriti nakup je pokazal, ne le, da je nadzor nad prodajo izdelkov s CBD neučinkovit, ampak da tako rekoč ne obstaja, sta poudarili obe organizaciji in izpostavili, da z izdelki načrtno targetirajo mlade, ki so še posebej ranljivi za učinke kanabinoidov. "Po podatkih NIJZ so mladostniki zaradi razvoja možganov, ki poteka vse do 25. leta starosti, še posebej ranljiva skupina. Uporaba konoplje v tem obdobju povzroča dokazano škodljive in pogosto trajne posledice. Poleg tega lahko uživanje tovrstnih izdelkov poveča tveganje za zasvojenost, anksioznost in druge duševne motnje," sta spomnili. 

Preberi še 'Konoplja je danes še nevarnejša kot pred desetletji'

Pristojne institucije zato pozivata k okrepitvi nadzora ter doslednemu sankcioniranju prodajalcev, ki izigravajo zakonodajo. 

Kot poudarjajo pri Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija, predlagana legalizacija konoplje za osebno rabo teh težav ne bo rešila, temveč jih lahko še poglobi, saj bo mladim poslala sporočilo, da je uživanje tovrstnih izdelkov sprejemljivo, in omogočila, da se enaki nevarni izdelki pojavljajo v legalni preobleki.

CBD konoplja nadzor mladi
Naslednji članek

Najdražji zapor v Dobrunjah v primežu ovadb, odločb in sporov

Naslednji članek

Nov državni praznik: prvič praznujemo dan znanosti

SORODNI ČLANKI

Zakon o konoplji: zagovorniki o odpravi črnega trga, nasprotniki o vplivu na zdravje

'Konoplja je danes še nevarnejša kot pred desetletji'

Nova zastrupitev mladoletnikov z legalno kupljenimi piškoti iz konoplje

Zdravstvena stroka za umik konoplje: povečano tveganje za nesreče

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
10. 11. 2025 12.30
+1
A ni bil narod za to, da je to vse skup legalno? Aja Golob je ta referendum izvedel, pol ne bo nič kot vedno...
ODGOVORI
2 1
Uporabnik1888402
10. 11. 2025 12.21
-3
To nic ne buta. Skoda denarja ..
ODGOVORI
0 3
Roadkill
10. 11. 2025 12.20
+1
Vprašte penziče s kozolca kako je blo. Najboliši izlet odkar so v DSO
ODGOVORI
2 1
Roadkill
10. 11. 2025 12.15
+1
V Afghanistanu je kanabis taka tradicija kot je pri nas vino in Martinovanje
ODGOVORI
3 2
LT68
10. 11. 2025 12.15
+4
Stranski učinki konoplje je paranoja,tisti ki še ne ve kaj je to,postane pa še paničen,puding skuhal iz konoplje,sem kolegom lepo povedal vsak eno žlico,kaj bo to ti pretiravaš in so se najedli,bogi so bli,še dandanes se ne upajo več,kaj hočem povedat,vse je dobro ,če uporabljaš zdravo kmečko pamet.
ODGOVORI
4 0
Roadkill
10. 11. 2025 12.18
😄
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
10. 11. 2025 12.10
+4
Hahaha....steklenice močnega žganja pa v vsaki trgovini..
ODGOVORI
6 2
Roadkill
10. 11. 2025 12.06
+1
Super so edibles vendar le za tiste ki vejo kaj to je in imajo po možnosti že nekaj izkuššenj z psihoaktivnimi kanabinoidi
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330