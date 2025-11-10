Dekorativni izdelki, a prodajalci z veseljem pojasnijo, kako jih uživati

Skriti nakupi v treh ljubljanskih trgovinah z izdelki iz konoplje so razgalili pomanjkanje nadzora in sporne prakse trgovcev. Ti namreč izdelke označujejo za kozmetične ali dekorativne, prodajalci pa nato kupcu brez težav pojasnijo, kako jih uživati. Takšno izkušnjo je imel tudi 21-letnik, ki sta ga po nakupih poslali Zveza potrošnikov Slovenije in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija.

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) in Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija sta v luči aktualne debate o zakonu o konoplji za osebno rabo s skritimi nakupi opozorili na resne pomanjkljivosti pri nadzoru in označevanju izdelkov. "Vidno mlad, sicer polnoleten (21 let) skriti kupec je povsem zakonito in brez preverjanja starosti kupil čokolade, želeje in maski za obraz s kanabidiolom (CBD), ki se prodajajo kot kozmetika ali dekoracija, a lahko vsebujejo psihoaktivne snovi (THC). V vseh treh trgovinah so prodajalci kljub opozorilom na embalaži, da izdelki niso namenjeni uživanju, te izdelke predstavili kot užitne," so strnili ugotovitve.

Želeji s CBD-jem (simbolična slika) FOTO: Shutterstock icon-expand

Skriti kupec je povpraševal po izdelkih, ki bi mu pomagali popestriti prihajajočo zabavo za noč čarovnic. V prvi trgovini je kupil čokoladno obrazno masko in dekorativne želeje, prodajalka pa ga je prijazno opozorila, naj bo previden pri uporabi izdelkov. Tudi v drugi trgovini si je izbral čokoladno obrazno masko. "Prodajalec je kupca opozoril, naj ga ne zavede navedba, da izdelek ni za uživanje, podal mu je še navodila, naj izdelek zaužije po obroku, da bodo učinki nastopili počasneje," so sporočili z ZPS. Pojasnil mu je še, da so morali del ponudbe umakniti zaradi "škandalov z zastrupitvami", a ga je usmeril v tretjo trgovino, kjer "pod pultom še vedno prodajajo zadeve, ki te fino zadanejo, če izraziš zanimanje". Tam je izvedel, da so trenutno brez večine užitnih izdelkov, ker čakajo novo pošiljko, ki bo vključevala tudi bonbone. Kupec je na koncu izbral čokolado s kanabisom, domnevno namenjeno dekoraciji.

V vseh trgovinah so kupca sicer vprašali, ali je polnoleten, niso pa zahtevali osebnih dokumentov.

Opozorila, namenjena izogibanju nadzoru

Opozorila na embalaži, da "izdelek ni namenjen zaužitju" ali da "ni primeren za mlajše od 18 let", so le krinka za izogibanje nadzoru, ugotavljajo. Prodajalci namreč z veseljem svetujejo, kako te iste izdelke uživati. "Če gre za izdelek, namenjen uživanju, mora biti to jasno zapisano na embalaži – skupaj z navodili za uporabo, sestavinami, opozorili in dovoljenjem za prodajo. Če teh podatkov ni, tak izdelek ne bi smel biti v prosti prodaji," ob tem opozarja ZPS. Skriti nakup je pokazal, ne le, da je nadzor nad prodajo izdelkov s CBD neučinkovit, ampak da tako rekoč ne obstaja, sta poudarili obe organizaciji in izpostavili, da z izdelki načrtno targetirajo mlade, ki so še posebej ranljivi za učinke kanabinoidov. "Po podatkih NIJZ so mladostniki zaradi razvoja možganov, ki poteka vse do 25. leta starosti, še posebej ranljiva skupina. Uporaba konoplje v tem obdobju povzroča dokazano škodljive in pogosto trajne posledice. Poleg tega lahko uživanje tovrstnih izdelkov poveča tveganje za zasvojenost, anksioznost in druge duševne motnje," sta spomnili.