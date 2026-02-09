Del ajdovskega pokopališča bo namenjen pripadnikom muslimanske vere

"Sama širitev pokopališča se je načrtovala že dlje časa, sedaj pa smo iz dogovora za razvoj regij uspeli pridobiti sofinanciranje za izvedbo tega projekta," je po četrtkovi seji občinskega sveta Ajdovščina povedal župan Tadej Beočanin .

Del pokopališča, ki bo namenjen pokopom pripadnikov muslimanske vere, bo kljub ločenosti oblikovno povezan z ostalim pokopališčem. Pripadniki muslimanske veroizpovedi imajo namreč glede pokopov nekaj posebnih zahtev, kot sta orientacija grobov in oblika nagrobnikov.

Ajdovskim svetnikom so na seji predstavili idejno zasnovo širitve pokopališča, v kratkem pa bo občina začela iskati izvajalca del za to investicijo. Začetek gradbenih del je ajdovski župan napovedal takoj po potrditvi sredstev za sofinanciranje iz evropskih skladov.

Nov del bo urejen kot parkovno pokopališče in bo združeval osnovno funkcijo pokopališča z naravnim okoljem, kjer prevladujejo drevesa, travnate površine in urejene sprehajalne poti. Poleg zagotavljanja ustreznih pokopaliških kapacitet bodo tako prispevali tudi k ohranitvi naravne krajine in biotske raznovrstnosti, hkrati pa bo prostor postal dostopen in prijeten tudi za prebivalce, ki iščejo prostor za sprostitev ali umik.

Investicija je vredna dober milijon evrov, za približno tri četrtine te vrednosti pa bo ajdovska občina pridobila nepovratna sredstva.