Del ceste med Lučami in Ljubnim odprt le za šolske prevoze

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je na prvi šolski dan nagovorila prvošolce v Lučah in Solčavi. Izrazila je veselje, da se tudi v teh občinah, ki jih je prizadela avgustovska vodna ujma, novo šolsko leto začenja na isti dan kot po celotni državi. Po njenih besedah še pred dvema dnevoma ni bilo jasno, kako bo s prevoznostjo cest.

Po besedah ministrice je namreč vodna ujma odnesla nekaj 100 metrov ceste med Lučami in Ljubnim ob Savinji. Ta cesta bo še nekaj časa odprta samo za šolske prevoze, je dejala Bratuškova. Ocenila je tudi, da se Občina Luče vrača v normalnost in opozorila, da je prometna varnost otrok na prvem mestu. Zahvalila se je vsem za trudi in napore, ki so omogočili ponovno prevoznost cest in z njo začetek sanacije prometne infrastrukture v Lučah in Solčavi, kar pa bo terjalo še nekaj časa.

Vodja sektorja za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Dragica Sternad Pražnikar je izpostavila, da nosi slogan prometne varnosti otrok v novem šolskem letu plemenito sporočilo Srce prometne varnosti smo vsi. Ta slogan po njenih besedah simbolizira povezovanje učencev, učiteljev, staršev in skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu skozi simbol srca, ki predstavlja skrb in varnost. "V luči nedavni poplav in zahtevne obnove po njih je pomen povezovanja skupnosti in prizadevanj, da bodo na šolskih poteh varni vsi otroci, še toliko bolj izpostavljen. Z njim želimo voznike in druge udeležence v prometu spomniti na pomembnost njihove vloge pri zagotavljanju varnosti otrok na poti v šolo, na obšolske dejavnosti, domov, k prijateljem, torej na vseh poteh, vse leto," je dejala Sternad Pražnikar.

Dodala je še, da so začetki šolskega leta, ko so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani, mlajši pa kot začetniki ne poznajo vseh pasti prometa najbolj zahtevni. Samostojni policijski inšpektor na upravi uniformirane policije Matjaž Leskovar je povedal, da se je policija pred začetkom novega šolskega leta z ravnatelji šol pogovarjala o varnih šolskih poti. Iskali so odgovore, kako naj otroci razumejo prometna pravila glede varnosti, saj je bilo v vodni ujemi uničenih veliko varnih poti. Odgovornost za varnost otrok pa nosijo odrasli, je izpostavil Leskovar.

Za župana Luč Klavdija Strmčnika avgust ni bil mesec počitnic, saj je vodna ujma razdejala celo občino. Meni tudi, da varnost prebivalcev Luč ni še takšna, kot bi morala biti, ob tem pa je izrazil upanje, da se bodo zadeve kmalu normalizirale. Predstavniki ministrstva za infrastrukturo, Agencije za varnost prometa in policije so zjutraj iz naselja Raduha pospremili kolono vozil šolskih prevozov učencev in učiteljev do Osnovne šole Blaža Arniča v Lučah. Učenci iz Moravč pa bodo z novim šolskim letom vstopili tudi v sodobno opremljene prostore novega prizidka OŠ Jurija Vege in novo športno dvorano. Minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda pa je pozdravil prvošolce OŠ Šmarje pri Kopru. Felda se je v poslanici pred začetkom šolskega leta že zahvalil zaposlenim v šolah in vrtcih za vse, kar so storili ob ujmah. Učencem in dijakom je zaželel, da k šolskemu delu pristopijo z marljivostjo. Predsednica države obiskala šolarje v Komendi Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ob začetku novega šolskega leta obiskala Osnovno šolo Komenda Moste. Prvošolcem je na srce položila, naj spoštujejo drug drugega kot tudi starše in učitelje. V luči nedavnih ujm pa je poudarila, da se morajo otroci že v šolah začeti učiti, kako spremeniti življenja tako, da bo naš planet obstal. "Slovenija ni osamljen otok sredi oceana, je delček tega planeta. V šolah moramo začeti naše otroke učiti, kako bo treba na nek način tudi spremeniti naša življenja, da bo naš planet obstal," je dejala v luči nedavnih poplav, ki so v začetku avgusta zajele Slovenijo. Tako je prepričana, da bodo zaradi posledic podnebnih sprememb, ki smo jim priča po vsem svetu, v šolah več pozornosti namenili tudi tej tematiki.

"A brez ljubezni in spoštovanja tudi ta naš planet ne bo obstal. To je tisto, kar želim, da starši, učitelji in učiteljice prenesemo na tiste najmlajše, saj na njih svet stoji," je še sklenila predsednica republike ob začetku novega šolskega leta. Prvošolcem je ob prestopu šolskega praga zaželela, naj se imajo radi, spoštujejo drug drugega in naj bodo spoštljivi tudi do učiteljev in staršev. Poudarila je tudi pomen solidarnosti, ki bo po njenem prepričanju beseda leta.

