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Slovenija

Del države zajelo neurje. Vozniki znova ustavljali pod nadvozom

Novo mesto/Slovenj Gradec/Celje, 11. 07. 2026 16.24 pred 9 minutami 1 min branja 50

Avtor:
STA K.H.
Ustavljanje pod nadvozom

Del Slovenije je nekaj pred 15. uro zajelo neurje z močnim vetrom. Ponekod je padala tudi drobna toča. Nekateri vozniki, ki so se v tistem času znašli na štajerski avtocesti, so se ustavljali kar pod nadvozom pri priključku Dramlje, čeprav je to prepovedano.

Največ dogodkov so regijski centri Uprave RS za zaščito in reševanje zabeležili na območju Novega mesta, in sicer 11 od skupno 14. O nevšečnostih zaradi vremena poročajo tudi iz Celja in Slovenj Gradca.

Veter je podrl nekaj dreves, odkril ostrešja dveh objektov in poškodoval daljnovod elektrodistribucije, so našteli v upravi za zaščito in reševanje. Meteorna voda je ogrožala počitniške objekte.

Na terenu je devet prostovoljnih gasilskih enot. Sanacija posledic je še v teku.

Bralci so nam poslali tudi fotografije toče, ki je padala v Tržiču in Zadragi.

Vremenoslovci za danes zvečer napovedujejo še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. V nedeljo bo povečini sončno.

Vozniki znova ustavljali pod nadvozom

V prometno-informacijskem centru voznike pozivajo, naj v času naurij prilagodijo hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Vnovič so opozorili, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.

A kljub opozorilom so nas bralci obvestili, da so številni vozniki danes znova ustavljali pod nadvozom pri priključku Dramlje.

Ustavljanje pod nadvozom
Ustavljanje pod nadvozom
FOTO: Promet.si
vreme promet neurje

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KOMENTARJI50

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Vzorčen primer
11. 07. 2026 20.41
Če pa se baje lahko ustavljajo in parkirajo vozila pod nadvozi, nadstreških na mejnih prehodih in tako naprej. Informacija s prve roke.
Odgovori
+1
1 0
Grizli14
11. 07. 2026 20.37
Toča s to sicuacijo pokaže egoizem in debilizem. Čas Covid-a je pokazal enako. Torej se lahko s tem dejstvom še bolj bojimo vojne, ker bi se bolj branili pred navadnimi ljudmi kot naboji.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
11. 07. 2026 20.27
Kar se bere o Srebrenici. Zdruzeni narodi bi morali to izdajo placati z zivljenji, kakor tudi vsi do zadnjega vojaka, ki so bili vpleteni v poboje in mucenja.
Odgovori
-3
1 4
mojcd
11. 07. 2026 20.22
Ker nitinenega ne kaznujejo se pac to dogaja
Odgovori
+4
4 0
galyo77
11. 07. 2026 20.19
Tržič- 10 minut toče v velikosti jajca...grem vrt pograbit....
Odgovori
+6
6 0
LinaAnil
11. 07. 2026 20.06
Pa kje je policija???? Aja, lovijo nas ,ki po mestu peljemo 55 na uro.
Odgovori
+13
15 2
Omsk
11. 07. 2026 20.04
sama močna vozila za par evrov
Odgovori
+9
10 1
mužet
11. 07. 2026 20.04
Popisat reg.številke in izrečt visoke kazni
Odgovori
+14
16 2
_endrug
11. 07. 2026 20.01
Kamere inštalirat in pobrati vozniške. Pa visoke kazni.
Odgovori
+16
18 2
Jarheadslo
11. 07. 2026 20.01
Patriot79 res si noob
Odgovori
-5
1 6
cilinderr
11. 07. 2026 19.44
še čez 1000 let ko vas nebo bodo ustavljali pod nadvozi. eno in isto pesem pišete, brez veze
Odgovori
-7
3 10
periot22
11. 07. 2026 19.26
Kaj ko bi se vsi vi ki pljuvate po drugih brigali za sebe bi imeli verjetno dost dela!!!!!!!!
Odgovori
-12
7 19
Vojko Kos
11. 07. 2026 19.45
A pljuvati po bedakih je prepovedano?!
Odgovori
+10
11 1
_endrug
11. 07. 2026 20.02
Torej ti si en od njih?
Odgovori
+10
10 0
Patriot79
11. 07. 2026 19.18
Če je naliv in toča je najnevarnejše da nadaljuješ z vožnjo! Itak nič ne vidiš iz avta ven - kaj je bolje voziti na pamet, ali ustaviti avto ob cesti? Vsi brihtoli, ki pravite, da ne smeš vsatavit, niste še nikoli bili v situaciji, ds ne vidiš nič iz avta in voziš na blef...
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-14
9 23
trollolll
11. 07. 2026 19.25
ja ampak ne tako pod nadvozom... ustavi se tja desno na odstavnem pasu in pusti ostalim, da lahko grejo naprej, ce razmere dopuscajo. tej pacienti se ustavijo ze ob posameznih zrnih, ker jim je pleh sveti
Odgovori
+20
23 3
zurc
11. 07. 2026 19.44
lahko se sliši butasto ampak ko se pelješ ko toča pada je manj poškodb na plehu kakor če stojiš na mestu,preiskušeno
Odgovori
+10
13 3
Vojko Kos
11. 07. 2026 19.46
Ne pod nadvozom in zablokirati celotno cesto!!!!! Če je tako slaba vidljivost je zelo verjeten nalet, ali ne?!
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+13
14 1
SKTTSCN
11. 07. 2026 19.47
Da, ċe se voziš po parkirni hiši.
Odgovori
+3
4 1
mimgrede
11. 07. 2026 20.01
@patriot, težko verjamem, da je problem bila vidljivost. Na sliki v članku je kamera jasno posnela tudi zadnja vozila v stoječi koloni, oddaljena vsaj 100m. Torej, razlog za ustavljanje pod nadvozom je bila "zaščita" lastnega pleha, ne glede na morebitne hude posledice za vse druge, ki so vozili za njimi.
Odgovori
+10
10 0
Rock8
11. 07. 2026 19.16
Te so nori
Odgovori
+7
8 1
imt600
11. 07. 2026 19.07
Izpite pobrat
Odgovori
+11
13 2
Morgoth
11. 07. 2026 18.58
Zakaj nihče ne gre ven iz avta in zbrca prvega v koloni?
Odgovori
+13
17 4
Jarheadslo
11. 07. 2026 20.03
to sm tud jaz razmislu....
Odgovori
+2
2 0
brabusednet
11. 07. 2026 18.47
Pri nas še praha ni popilo.Pa gledam radarsko sliko,katera kaže modro do oranžno.Ne vem nas lažejo ali je to nerealno umetna intiligenca to dela.
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+0
4 4
Pametna glavca
11. 07. 2026 18.36
Vsem tistim, ki niso ustavili vozila pobrati vozniško ! Kaj ti mora dogajati v glavi, da siliš vrat na nos v takem vremenu. Enako kot posamezniki, ki vedno obstanejo sredi zalitega podvoza v Ljubljani. Imamo glavo zato, da jo uporabljamo.
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-8
5 13
kot_otrok
11. 07. 2026 18.53
Zakaj pa tistim, ki niso ustavili avta? Saj bi se vsi morali peljati naprej, ampak če zaropota po strehi avta, potem je groza za lastnika in raje vidi, da se mu nekdo zapiči v zadek, kot da pelje naprej. Ja, v podvoze nastaviti kamere in potem pokasirati kazen za neupravičeno zaustavljanje na AC in delanje zastojev. Ker nekatere ne zanima, da vozniki za njimi, ne morejo ustaviti avta pod podvozom ampak njim ga lahko toča stolče ali naredi večjo škodo. Kar bi mogoče, če bi peljali naprej čez 100 ali 200m ne bi več padala toča ampak dež.
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+3
7 4
Patriot79
11. 07. 2026 19.20
Kot otrok - kako boš prljal če je toča in ne vidiš naprej več kot kakšen meter? Ustaviš in počakaš da situacija mine. Simp k pasulj smo rekli v vojski. Edini, ki še kaj vidi v takšni situaciji so vozniki kamionov.
Odgovori
+0
4 4
trollolll
11. 07. 2026 19.29
na vrat na nos? si bil zraven? saj ni bila taka toca, ki bi sipe lomila. sem ze vozil po toci, sem sel na prvi izvoz in nasel zavetje v garazni hisi. taki, ki ti pa blokirajo autocesto te sele pustijo, da si tam na mestu blokiran kdo ve koliko casa. kako je lahko to dopustno? naj se ustavijo na odstavnem, ce je prehudo za nadaljevanje voznje.
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+3
4 1
Perrun
11. 07. 2026 18.36
Slovenčki, obsedeni s svojimi avtomobili. Mislijo, da če delajo tisti reševalni pas in se seveda zgražajo nad drugimi (predvsem turisti, ki se jim sanja ne, zakaj se gre), mislijo, da so nad vsemi.
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+1
7 6
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