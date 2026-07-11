Del države zajelo neurje. Vozniki znova ustavljali pod nadvozom

Največ dogodkov so regijski centri Uprave RS za zaščito in reševanje zabeležili na območju Novega mesta, in sicer 11 od skupno 14. O nevšečnostih zaradi vremena poročajo tudi iz Celja in Slovenj Gradca.

Veter je podrl nekaj dreves, odkril ostrešja dveh objektov in poškodoval daljnovod elektrodistribucije, so našteli v upravi za zaščito in reševanje. Meteorna voda je ogrožala počitniške objekte.

Na terenu je devet prostovoljnih gasilskih enot. Sanacija posledic je še v teku.

Bralci so nam poslali tudi fotografije toče, ki je padala v Tržiču in Zadragi.