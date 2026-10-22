Del koalicije zahteva odreditev dveh parlamentarnih preiskav

Na mizah poslancev je odreditev dveh parlamentarnih preiskav, ki ju zahtevajo v SDS ter trojčku NSi, SLS, Fokus, pri eni je podpise prispevala tudi opozicijska Resnica. Gre za preiskavo sumov zlorab Sove in Policije v povezavi z zadevo Black Cube ter preiskavo vplivanja na elektroenergetska podjetja in financiranja nevladnih organizacij.
Iz vrst SDS ter trojčka NSi, SLS in Fokus prihaja zahteva za preiskavo o sumih vplivanja na domnevno negospodarne ali protipravne odločitve organov vodenja in nadzora elektroenergetskih podjetij, ki so posredno ali neposredno v državni lasti, Slovenskega državnega holdinga, vlade, DZ ter drugih državnih organov. Del preiskave bi bilo tudi financiranje nevladnih organizacij, ki niso dobrodelnega značaja.
V povezavi z zadevo Black Cube pa so zahtevo za preiskavo vložili tudi poslanci Resnice, SDS ter NSi, SLS in Fokusa, da bi raziskali sum politične zlorabe Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) in Policije, pri čemer bi preiskovali posredovanje informacij o zadevi javnosti.
Glede obiska na sedežu SDS in morebitnega vplivanja na volitve šele v petek
Kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi iz Slovenije, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev, pa si želijo preiskovati poslanci opozicije. A bo ta njihova zahteva na dnevnem redu šele na petkovem nadaljevanju parlamentarnega zasedanja. Takrat bodo predvidoma odredili tudi preiskavo o domnevnem obvodnem financiranju strank.
Za odreditev slednjih si je opozicija prizadevala že več mesecev. A ni bila uspešna, v koaliciji pa so preprečevanje začetka preiskav utemeljevali s tem, da želijo počakati na izid zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta je bila na referendumu zavrnjena, tako bodo imeli preiskovanci možnost ustavne presoje akta o parlamentarni preiskavi.
O odreditvi preiskav poslanci ne bodo odločali, pač pa se šteje, da bosta odrejeni s tem, ko bo o njima opravljena razprava.
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