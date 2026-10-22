Del koalicije zahteva odreditev dveh parlamentarnih preiskav

Na mizah poslancev je odreditev dveh parlamentarnih preiskav, ki ju zahtevajo v SDS ter trojčku NSi, SLS, Fokus, pri eni je podpise prispevala tudi opozicijska Resnica. Gre za preiskavo sumov zlorab Sove in Policije v povezavi z zadevo Black Cube ter preiskavo vplivanja na elektroenergetska podjetja in financiranja nevladnih organizacij.

Iz vrst SDS ter trojčka NSi, SLS in Fokus prihaja zahteva za preiskavo o sumih vplivanja na domnevno negospodarne ali protipravne odločitve organov vodenja in nadzora elektroenergetskih podjetij, ki so posredno ali neposredno v državni lasti, Slovenskega državnega holdinga, vlade, DZ ter drugih državnih organov. Del preiskave bi bilo tudi financiranje nevladnih organizacij, ki niso dobrodelnega značaja.

V povezavi z zadevo Black Cube pa so zahtevo za preiskavo vložili tudi poslanci Resnice, SDS ter NSi, SLS in Fokusa, da bi raziskali sum politične zlorabe Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) in Policije, pri čemer bi preiskovali posredovanje informacij o zadevi javnosti.