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Slovenija

Del koalicije zahteva odreditev dveh parlamentarnih preiskav

Ljubljana, 22. 10. 2026 06.17 pred 3 urami 2 min branja 7

Avtor:
STA
Črna kocka pred parlamentom

Na mizah poslancev je odreditev dveh parlamentarnih preiskav, ki ju zahtevajo v SDS ter trojčku NSi, SLS, Fokus, pri eni je podpise prispevala tudi opozicijska Resnica. Gre za preiskavo sumov zlorab Sove in Policije v povezavi z zadevo Black Cube ter preiskavo vplivanja na elektroenergetska podjetja in financiranja nevladnih organizacij.

Na mizah poslancev je odreditev dveh parlamentarnih preiskav, ki ju zahtevajo v SDS ter trojčku NSi, SLS, Fokus, pri eni je podpise prispevala tudi opozicijska Resnica. Gre za preiskavo sumov zlorab Sove in Policije v povezavi z zadevo Black Cube ter preiskavo vplivanja na elektroenergetska podjetja in financiranja nevladnih organizacij.

Iz vrst SDS ter trojčka NSi, SLS in Fokus prihaja zahteva za preiskavo o sumih vplivanja na domnevno negospodarne ali protipravne odločitve organov vodenja in nadzora elektroenergetskih podjetij, ki so posredno ali neposredno v državni lasti, Slovenskega državnega holdinga, vlade, DZ ter drugih državnih organov. Del preiskave bi bilo tudi financiranje nevladnih organizacij, ki niso dobrodelnega značaja.

V povezavi z zadevo Black Cube pa so zahtevo za preiskavo vložili tudi poslanci Resnice, SDS ter NSi, SLS in Fokusa, da bi raziskali sum politične zlorabe Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) in Policije, pri čemer bi preiskovali posredovanje informacij o zadevi javnosti.

Glede obiska na sedežu SDS in morebitnega vplivanja na volitve šele v petek

Kdo je izraelskemu podjetju naročil in plačal tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi iz Slovenije, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež SDS in ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev, pa si želijo preiskovati poslanci opozicije. A bo ta njihova zahteva na dnevnem redu šele na petkovem nadaljevanju parlamentarnega zasedanja. Takrat bodo predvidoma odredili tudi preiskavo o domnevnem obvodnem financiranju strank.

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Za odreditev slednjih si je opozicija prizadevala že več mesecev. A ni bila uspešna, v koaliciji pa so preprečevanje začetka preiskav utemeljevali s tem, da želijo počakati na izid zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Ta je bila na referendumu zavrnjena, tako bodo imeli preiskovanci možnost ustavne presoje akta o parlamentarni preiskavi.

O odreditvi preiskav poslanci ne bodo odločali, pač pa se šteje, da bosta odrejeni s tem, ko bo o njima opravljena razprava.

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KOMENTARJI7

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mali.mato
22. 10. 2026 09.13
Končno bodo na svetlo prišli Golobovi balkanski posli, pa tudi financiranje medijev preko državnih podjetij. Tisto, kar je raziskovala Vonta, je pljunek v morje v primerjavi s tem, kar bo sedaj prišlo na dan. Zato je na levici taka panika in hočejo na vsak način razbiti vladno koalicijo.
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+1
1 0
kita 1111
22. 10. 2026 08.33
Izraelski strokovnjaki pomagajo Golobu pri svetovanju na volitvah in potem Izraelsko podjetje snema prisluhe to ne gre skupaj
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+3
3 0
prfox
22. 10. 2026 08.07
Black Cube niso Izraelci ampak se nahaja v Savdski Arabiji
Odgovori
+0
1 1
PEACEMAKER
22. 10. 2026 09.22
Haha ti pa si bogi.
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0 0
prfox
22. 10. 2026 08.06
Mekina trdi, da jim je informacije o Black Cube “posredoval občan z minimalno plačo”
Odgovori
+3
4 1
Beli Brko
22. 10. 2026 08.19
Mekina v svojem življenju ni videl sonca ...
Odgovori
+1
2 1
Joško s Krasa
22. 10. 2026 08.31
Mekina bo moral povedati,kdo je ta čudežni občan.
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+4
4 0
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