Slovenija

Del odpadkov z gradbišča zapora v Dobrunjah končal na parceli župana Dobrepolja

Dobrepolje, 18. 05. 2026 11.33 pred 1 uro 3 min branja 33

Avtor:
STA Ti.Š.
Gradbišče zapora Dobrunje

Del odpadkov, odpeljanih z gradbišča novega zapora v Dobrunjah, je končalo na parceli župana občine Dobrepolje Janeza Pavlina. Ta pravi, da za odpadke ni vedel in da ga je o njih obvestila šele inšpekcija. Odpadke mora odstraniti na svoje stroške do 18. septembra. Medtem Anton Grandovec, ki je tja odpadke pripeljal, trdi, da je parcela njegova.

Janez Pavlin
FOTO: POP TV

Gre za parcelo v Ponikvah, oddaljeno kilometer od njegove hiše. Po poročanju portala Preiskovalno je okoljska inšpekcija z analizo GPS-podatkov ugotovila, da je bilo opravljenih osem voženj s tovornjaki, v katerih so iz Dobrunj na županovo parcelo prepeljali 96 kubičnih metrov odpadkov.

Odpadke je na parcelo župana občine Dobrepolje Janeza Pavlina nezakonito namesto v predelovalni center med 8. in 23. novembrom 2023 peljal prevoznik Anton Grandovec. Za te odpadke je v evidenčnih listih navedel lažne lokacije, navaja portal.

Del odpadkov, odpeljanih z gradbišča novega zapora v Dobrunjah, je končalo na parceli župana občine Dobrepolje Janeza Pavlina. (Fotografija je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Kot je povedal Pavlin, za odlaganje odpadkov na njegovi parceli ni vedel in zanj tudi nikoli ni dal dovoljenja. V času, ko je bil izveden dovoz, je imel hude zdravstvene težave, ki so ga prikovale na dom in na dolgotrajno rehabilitacijo, zato ni vedel, kaj se dogaja. Tudi sicer na parcelo ne hodi, saj je ne uporablja. Jezen je, kako je sploh mogoče, da je lahko nekdo z državnega gradbišča odpeljal in nezakonito odložil toliko odpadkov.

Glede na odločbo mora odpadke zdaj odstraniti na svoje stroške, in sicer do 18. septembra. Ob tem pa opozarja, da denarja za sanacijo nima, saj njegovi prihodki kot učitelja in nepoklicnega župana niso veliki. Zato upa, da bo inšpekcija spremenila svojo odločbo.

Grandovca sicer pozna, saj živi le nekaj kilometrov od njega. Kot je povedal, je želel Grandovec pred leti parcelo, veliko 7000 kvadratov, od njega kupiti. Zanjo mu je dal 3000 evrov are, potem pa ga ni bilo več na spregled.

'To je moja parcela'

Grandovec zdaj trdi, da je parcelo od župana kupil. "To je moja parcela. Sem jo kupil od njega," je preko sms-sporočila odgovoril novinarjem portala. Na dodatno vprašanje, kdaj je kupil in ali obstaja pogodba o nakupu, pa ni več odgovarjal. Pavlin nakup zanika in pravi, da če bi parcelo res kupil, da bi o tem zagotovo obstajala pogodba.

Gradbišče zapora Dobrunje
FOTO: Luka Kotnik

Zgodba z odlaganjem odpadkov na Pavlinovi parceli je sicer le del širše zgodbe, ki jo preiskujejo inšpekcije in organi pregona. Kot so novembra lani razkrili na portalu Preiskovalno, je bilo iz gradbene jame za zapor Dobrunje mimo pravil odloženih za 840 tovornjakov gradbenih odpadkov. Razvozili naj bi jih na 32 do 34 lokacij po Sloveniji. V okviru inšpekcijskih postopkov naj bi jih bilo doslej preiskanih in uradno potrjenih šest, skupno pa naj bi zaradi nepravilnega odlaganja teklo 19 inšpekcijskih postopkov.

Kot je nazadnje v soboto poročal portal, Policija v okviru kriminalistične preiskave v zvezi s tem zaslišuje šoferje avtoprevoznika Antona Grandovca in črnomaljskega podjetja Pangra Martina Panjana, ki naj bi morali odpadke na črno zakopavati v gozdnih vrtačah, na kmetijskih zemljiščih in drugje.

odpadki zapor parcela Janez Pavlin

KOMENTARJI33

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jak Tobim
18. 05. 2026 13.13
ni treba, da si župan - pri nas je mali člvoek, lastnik tovornjaka in bagerčka navozil odpadni material iz stotine lokacij in zasul mokrišče. dane sje tam odlagališče njegovih starih avtov ter predlog spremembne prostorskega načrta občine, da se mu dovoli gradnja. nič novega. zakopano pa plastike, purpena, starega železja in betona, keramike, odpadne embalaže lakov, ..
JAZsemTI
18. 05. 2026 13.00
96 kubikov odpadkov z gradbišča. Kaj so bili cegli zamotani v stiropor?😏
Đokobatina
18. 05. 2026 12.58
Bo kdo kdaj pri nas odgovarjal??
štrekeljc
18. 05. 2026 12.58
Je Pavlina Grandovcu vrnil 3000 € are ali si je denar kar prisvojil?
LukaS8
18. 05. 2026 13.02
Nepomembno pri tej zgodbi. Sploh pa je ara nekako zagotovilo, da boš posel izpeljal, če ga ne aro ponavadi izgubiš. "V primeru, da stranka ne izpolni svojih obveznosti, lahko izvajalec zadrži aro kot kompenzacijo za morebitne izgube ali stroške. Tako avans kot ara sta pogosto uporabljena v poslovnih transakcijah kot način za zavarovanje pogodbenih obveznosti in zmanjšanje tveganja za obe strani."
biggbrader
18. 05. 2026 12.57
Vprašajte Jankovića. On ve za vsa odlagališča, glede na to, da se je hvalil, da je vedno, vsak dan na vseh deloviščih po lj.
August Landmesser
18. 05. 2026 12.54
spet rabote in kriminal desnih...kar je konstanta ...tukaj župan in grandivec desnicarja s svojimi rabotami...v Krškem recimo je to kostak in sls in sds ...
Xxdproxx
18. 05. 2026 12.50
komedija, kakorkoli obrnes. od tega iz kje odpadki so kje koncali, do papirjev za odlaganje, pa vse do lastnistva….
2fast4
18. 05. 2026 12.48
Pri nas počasi več ne boš smel dihati, ker bo odpadek. Izkop zemljine za gradnjo hiše odpadek...dajte se malo zresnit država no. V času poplav je na parcele znosilo xy kubikov materiala mulja, zemljine, a ste ga odstranili? Če ste ga povejte kdaj...
nepridiprav
18. 05. 2026 12.40
Hm, torej oseba A gradbene odpadke, ki jih ni dovoljeno odlagat kar kjerkoli, odloži na parceli osebe B, država to ve, nato država naloži Bju, naj odpadke na svoje stroške odstrani. Kdo si je to izmislil???
a6t352
18. 05. 2026 13.08
Kaj pa v primeru, da oseba B želi izravnati svojo parcelo in naroči/dovoli osebi A ,da tam nezakonito odloži te odpadke? Nikakor ne pravim, da se je to zgodilo, ampak...
frenk7
18. 05. 2026 12.38
Vsi vpleteni: župan, prevoznika so zapriseženi janševci, izvajalec del pa v lasti južne. Kjer je janšarija, tam je svinjarija.
August Landmesser
18. 05. 2026 12.55
tako je frenk...++++
biggbrader
18. 05. 2026 12.59
Evo, zoki je samo pokasiral 10%, Kanševci
Jaz17
18. 05. 2026 12.36
Največji problem je z gradbenimi odpadki pri državnih projektih. Če bi se vedelo kam so vozili na stotine kubičnih metrov gradbenih odpadkov pri gradnji soseske Brdo, to naselje nikoli ne bi dobilo uporabnega dovoljenja, pa še kdo od vodilnih bi šel sedet!
a6t352
18. 05. 2026 13.11
Kjer sedaj stoji soseska Brdo, je bil glinokop in gramoznica. Torej so odpeljali surovine in gradbeni material.
wsharky
18. 05. 2026 12.35
če so pod Golobom počeli takšne packarije, kaj vse se bo še dogajalo pod Janševo vlado, ojojoj
klop12
18. 05. 2026 12.31
ta država še LEGALNO niti zapora ne zmore postavt. katastrofa od države
Janez Janez
18. 05. 2026 12.31
Levičarji pa kar po domače, mečejo odpadke vsepovsodi.
Darko32
18. 05. 2026 12.30
Tukaj vidimo lep šolski primer kriminala in korupcije v javni upravi sodstvo in Poliociji.GRANDOVEC pa je navaden kriminalc in ponarejevalec. Če je parcela last fizične osebe in ti nekdo pripelje smeti ter jih strese na tvojo parcelo pa POLICAJI navadno v takšnih priemrih so tiho in zadeov prirkijejo in ko se zaostri pa dobimo takšno sliko kot je ta. Zato tega GRANDOVA enostavno zapreti in izvesti prisilno čiščenje parcele na njegove stroške in ne delati po liniji najmnjšega odpora.
macolagobec
18. 05. 2026 12.32
Pa to je tisti Grandovec, ki je sodeloval s Slovenskimi železnicami?
August Landmesser
18. 05. 2026 12.55
grandovec je janš
August Landmesser
18. 05. 2026 12.56
grandovec je janševik
Antena
18. 05. 2026 12.23
Ni vedel ? Hahahaha tako bolnega odgovora pa je sposoben samo se Jankovo
mandan
18. 05. 2026 12.23
No pa poglejmo, kako smo EKOLOŠKO IN ZELENO zavedni vsi v naši Sloveniji. Dve leti nazaj mislim da je eno koroško komunalno podjetje prek privatnikov stresalo škodljive odpadke po hostah, ko so jih dobili je bilo vse po reklcih. In mi se gremo ZELENO. SEDAJ PA SI PREDSTAVLJAJTE , kako bo šele z jedrskimi odpadki (ali pa je že, saj ne vemo kam grejo). Kot je bila kakih 15 let nazaj italijanska nadaljevanka HOBOTNICA, in 90% se to dogaja še danes. Zadaj stoji mafija, ki je povezana z vsemi, in ko si enkrat notri si notri, te samo v ležečem položaju še odnesejo. V vsem tem času pa odpadki končajo tudi na dnu Sredozemskega morja, ali pa kot američani delajo, jih odložijo tudi na ledene obale Aljaske, kjer ni prič.
Vzorčen primer
18. 05. 2026 12.23
Policija bo vse preiskala. Deluje na najvišjem nivoju in v skladu z zakoni in načeli.
NeXadileC
18. 05. 2026 12.10
Silt povsod okoli vseh...
proofreader
18. 05. 2026 11.57
To je res noro, kaj se je delalo pod Golobovo vlado. Pa nihče ne bo nič odgovarjal, saj so na KPK, NPU in ustavnem sodišču postavili svoje vojščake.
JApajaDAja
18. 05. 2026 12.27
tu ne gre za odgovornost "golobove vlade"...tu gre za odgovornost posameznika,ki je to storil...ima ime in priimek....nobena vlada ,niti pv niti minister ni sovoznik prevoznikov,niti ni določil lokacijo odvoza.....
lakala28
18. 05. 2026 12.27
Šala mala. Kralj korupcije bo sedaj vse počistil. Še posebej svoje prevoznike z jahto.
