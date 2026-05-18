Del odpadkov z gradbišča zapora v Dobrunjah končal na parceli župana Dobrepolja

Janez Pavlin FOTO: POP TV

Gre za parcelo v Ponikvah, oddaljeno kilometer od njegove hiše. Po poročanju portala Preiskovalno je okoljska inšpekcija z analizo GPS-podatkov ugotovila, da je bilo opravljenih osem voženj s tovornjaki, v katerih so iz Dobrunj na županovo parcelo prepeljali 96 kubičnih metrov odpadkov. Odpadke je na parcelo župana občine Dobrepolje Janeza Pavlina nezakonito namesto v predelovalni center med 8. in 23. novembrom 2023 peljal prevoznik Anton Grandovec. Za te odpadke je v evidenčnih listih navedel lažne lokacije, navaja portal.

Kot je povedal Pavlin, za odlaganje odpadkov na njegovi parceli ni vedel in zanj tudi nikoli ni dal dovoljenja. V času, ko je bil izveden dovoz, je imel hude zdravstvene težave, ki so ga prikovale na dom in na dolgotrajno rehabilitacijo, zato ni vedel, kaj se dogaja. Tudi sicer na parcelo ne hodi, saj je ne uporablja. Jezen je, kako je sploh mogoče, da je lahko nekdo z državnega gradbišča odpeljal in nezakonito odložil toliko odpadkov. Glede na odločbo mora odpadke zdaj odstraniti na svoje stroške, in sicer do 18. septembra. Ob tem pa opozarja, da denarja za sanacijo nima, saj njegovi prihodki kot učitelja in nepoklicnega župana niso veliki. Zato upa, da bo inšpekcija spremenila svojo odločbo. Grandovca sicer pozna, saj živi le nekaj kilometrov od njega. Kot je povedal, je želel Grandovec pred leti parcelo, veliko 7000 kvadratov, od njega kupiti. Zanjo mu je dal 3000 evrov are, potem pa ga ni bilo več na spregled.

'To je moja parcela'

Grandovec zdaj trdi, da je parcelo od župana kupil. "To je moja parcela. Sem jo kupil od njega," je preko sms-sporočila odgovoril novinarjem portala. Na dodatno vprašanje, kdaj je kupil in ali obstaja pogodba o nakupu, pa ni več odgovarjal. Pavlin nakup zanika in pravi, da če bi parcelo res kupil, da bi o tem zagotovo obstajala pogodba.

