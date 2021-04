Del opozicije na odboru DZ ni uspel s predlogom za odstop Kustečeve

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport s svojim nedelovanjem in napačnimi odločitvami resorju povzroča škodo, so menili predlagatelji. Lidija Divjak Mirnik (LMŠ) je v imenu predlagateljev dejala, da maturanti dolgo niso dobili jasnih odgovorov na vprašanja o izvedbi mature. Prav tako ni bilo jasnih navodil, kako bo potekalo napovedano samotestiranje v šolah in srednjih šolah.

Predlagatelji so poleg tega mnenja, da je ministrica povzročila nepopravljivo škodo športu, ker so bile v času 11-dnevnega zaprtja javnega življenja brez ustrezne argumentacije prepovedani vse športne dejavnosti in treningi ne glede na status športnika.