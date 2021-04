Del opozicije: Sodelovanje Madžarske bi projekt podražilo za 300 milijonov evrov

"Ocenjujemo, da je ta določba nepotrebna in da vlada z obuditvijo pogajanj z Madžari, čeprav je bila ta ideja tako rekoč že pokopana, dela ne samo finančno škodo, ampak tudi dolgoročno geostrateško škodo Sloveniji," je dejal vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec .

Poudaril je, da se je cena projekta v novem investicijskem programu znižala praktično za toliko, kot bi znašal madžarski vložek, zato ni nobene potrebe, da bi dopustili vstop tuje države v projektno podjetje in mu za ta vložek v višini 200 milijonov evrov nudili številne ugodnosti - od visokih obresti za ta vložek do vezanih poslov, ki so tudi ena od ključnih spornih sestavin tega sporazuma."Govorim predvsem o zemljišču, ki bi ga dali v najem oz. prodali Madžarom znotraj Luke Koper," je dejal poslanec Levice.

Vatovec pričakuje, da bo seja test in bo pokazala, da je vprašanje geostrateških in infrastrukturnih interesov Slovenije nad partikularnimi strankarskimi interesi. "V tem trenutku sodelovanje Madžarske ne more biti razumljeno nikakor drugače kot povračilo dolgov stranke SDS madžarskemu premierju Viktorju Orbanu in kot tako predstavlja interes ene od strank nad interesom države," je bil kritičen.

Da gredo stvari pri projektu v napačno smer, se je strinjala tudi predsednica SAB in nekdanja infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. "Glede na to, da je finančna konstrukcija zaprta, je verjetno jasno, da ne potrebujemo nobenih dodatnih finančnih injekcij, razen če želi nekdo Slovenijo narediti za kolonijo Madžarske. Očitno gre res samo za to," je ocenila.

"Če pride madžarski kapital pod takšnimi pogoji, kot so zapisani v predlogu sporazuma, bo projekt 300 milijonov evrov dražji. Namesto, da teh 300 evrov dajo Madžarom, bi jih lahko namenili za gradnjo dodatnega tira, ki smo ga Primorcem že pred časom obljubili," je dejala Bratuškova.

Nekdanja ministrica se je dotaknila tudi izbire izvajalca supernadzora pri projektu. "Supernadzor bo izvajalo podjetje, ki ima dva ali tri zaposlene. Popolnoma, popolnoma neresno,"je dejala in ocenila, da razlog verjetno tiči v tem, da bodo lahko zakrili anekse, ki se bodo v prihodnosti dogajali.

Tudi v LMŠ so po besedah Edvarda Pauliča prepričani, da Slovenija pri gradnji drugega tira ne potrebuje pomoči Madžarske, ne katerekoli druge zaledne države. Finančna sredstva so zagotovljena in investicija bi bila ob sodelovanju Madžarske za Slovenijo bistveno držaja, partnerstvo pa bi nas postavilo tudi v podrejen odnos, saj bi tuja država pridobila vpliv na naši strateški infrastrukturi, je opozoril.

"Če bi bila situacija obrnjena in bi se to dogajalo na Madžarskem, Madžarska nikoli ne bi pristala na takšne pogoje," je poudaril Paulič.

Da je bil projekt drugi tir zaprt, je poudaril še Jani Prednik iz SD. "Popolnoma nobenega razloga ni, da ga trenutna vlada spet odpira oz. jo želi spremeniti," je bil jasen. Drugi tir je po Prednikovih besedah strateškega pomena za Slovenijo in vsaki vladi bi morala biti v interesu lastna država in državljani, nato ostali, je dejal.

"Vsi se moramo zavedati, da je na drugi tir vezana Luka Koper, na Luko Koper je vezanih več sto podjetij in na ta podjetja je vezanih več tisoč delovnih mest. Mi se s tem ne smemo igrati," je sklenil Prednik.