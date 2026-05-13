Del prenovljene stavbe UKC sameva: težave so z zagotavljanjem vode

So bile – ko je bil trak slovesno prerezan in ko so kamere odšle – bolniške postelje res vrnjene na diagnostično-terapevtski center, kjer naj bi si jih samo za omenjeni dogodek izposodili? Televizije, ki bi dializnim in pacientom s presajenimi ledvicami krajšale čas na nefrološkem oddelku, pa odmontirane in umaknjene?

"Sobe so prostorne, svetle, izolirane, prezračene," je ob odprtju razlagal generalni direktor UKC-ja Ljubljana Marko Jug

In kot smo poročali, so dva meseca po slavnostni otvoritvi še vedno prazne. Kot so pojasnili na UKC, se je selitev zamaknila zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže. Da so z otvoritvijo pohiteli zaradi predvolilnega spektakla, pa so prepričani premierjevi politični nasprotniki.

"Zdaj se je pokazalo to, na kar smo ves čas opozarjali, da je to ena PR-poteza, ker so se hoteli slikati, kaj so vse naredili, nasmejani obrazi, kako uspešna je ta vlada. Je realnost povsem druga," medtem meni poslanka NSi Iva Dimic.

Da očitke, da naj bi predsednik vlade obisk UKC Ljubljana izkoristil za nabiranje političnih točk, odločno zavračajo, so nam pisno sporočili s kabineta predsednika vlade. "Predsednik vlade dr. Robert Golob je vabilo na otvoritev prenovljenega dela oddelka za nefrologijo UKC Ljubljana prejel s strani vodstva UKC Ljubljana in se nanj tudi odzval. Za dodatna pojasnila glede organizacije dogodka, opreme in začetka delovanja prenovljenega oddelka predlagamo, da se obrnete neposredno na UKC Ljubljana. Dodajajo, da je bilo v mandatu te vlade za investicije v javno zdravstvo namenjenih več kot 800 milijonov evrov.