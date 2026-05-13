Slovenija

Del prenovljene stavbe UKC sameva: težave so z zagotavljanjem vode

Ljubljana, 13. 05. 2026 19.31 pred 43 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Ema Čepon
Prenovljeni prostori v 8. nadstropju glavne stavbe UKC Ljubljana

Je bilo marčevsko slovesno odprtje prenovljenih sob na oddelku za nefrologijo v UKC Ljubljana res le predvolilni spektakel? Na naše včerajšnje poročanje, da naj bi prostore v UKC opremili zgolj za slavnostni dogodek, ki se ga je tik pred volitvami udeležil tudi premier Golob – nato pa opremo umaknili – so se odzvali v kabinetu predsednika vlade. Očitke o nabiranju političnih točk, kar jim očitajo tudi politični nasprotniki na desnici, zavračajo.

So bile – ko je bil trak slovesno prerezan in ko so kamere odšle – bolniške postelje res vrnjene na diagnostično-terapevtski center, kjer naj bi si jih samo za omenjeni dogodek izposodili? Televizije, ki bi dializnim in pacientom s presajenimi ledvicami krajšale čas na nefrološkem oddelku, pa odmontirane in umaknjene?

"Sobe so prostorne, svetle, izolirane, prezračene," je ob odprtju razlagal generalni direktor UKC-ja Ljubljana Marko Jug

In kot smo poročali, so dva meseca po slavnostni otvoritvi še vedno prazne. Kot so pojasnili na UKC, se je selitev zamaknila zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže. Da so z otvoritvijo pohiteli zaradi predvolilnega spektakla, pa so prepričani premierjevi politični nasprotniki.

"Zdaj se je pokazalo to, na kar smo ves čas opozarjali, da je to ena PR-poteza, ker so se hoteli slikati, kaj so vse naredili, nasmejani obrazi, kako uspešna je ta vlada. Je realnost povsem druga," medtem meni poslanka NSi Iva Dimic.

Da očitke, da naj bi predsednik vlade obisk UKC Ljubljana izkoristil za nabiranje političnih točk, odločno zavračajo, so nam pisno sporočili s kabineta predsednika vlade. "Predsednik vlade dr. Robert Golob je vabilo na otvoritev prenovljenega dela oddelka za nefrologijo UKC Ljubljana prejel s strani vodstva UKC Ljubljana in se nanj tudi odzval. Za dodatna pojasnila glede organizacije dogodka, opreme in začetka delovanja prenovljenega oddelka predlagamo, da se obrnete neposredno na UKC Ljubljana. Dodajajo, da je bilo v mandatu te vlade za investicije v javno zdravstvo namenjenih več kot 800 milijonov evrov.

"Se je premier močno angažiral v prejšnjih letih, da bi v zdravstvu vzpostavil red. Močno ga je tudi naša vlada podkrepila z investicijami. Ena od teh investicij je bil tudi oddelek za nefrologijo," dodaja soordinator Levice Luka Mesec.

"Rekli so, da vlagajo v zidove, zdaj vidimo, da še zidovi niso narejeni. In da ni postelj. Skratka, popoln kaos v zdravstvu," je do dela vlade kritična Dimic.

Snemanja prostorov niso dovolili

UKC Ljubljana smo tudi danes prosili za pojasnilo pred kamero in ogled oziroma snemanje omenjenih prostorov, a naši prošnji niso ugodili. Selitev se bo, kot so pojasnili, sicer pričela po terminskem načrtu – predvidoma junija, ko bodo, kot trdijo na UKC, izpolnjeni vsi izjemno strogi standardi in pridobljena vsa potrebna soglasja.

UKC Ljubljana nefrologija Robert Golob zdravstvo prenova bolnišnice

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štajerski janezek
13. 05. 2026 20.15
🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
genius2013
13. 05. 2026 20.11
Se bodo drli na levi PREVARA?? Filmsko opremljeni prostori za lažno propagando Holoba..Ker ne pustijo snemalcev v prostore vam le potrjuje prevaro pred volitvami..
Odgovori
+2
2 0
omega _v6
13. 05. 2026 20.09
To je isti dosežek kot 2. tir samo da je Golob prterezal trk!! Ti nesposobneži 4 leta niso naredili nič le žepe so si polnili sodišča pa so gledala vstran!!!
Odgovori
+2
2 0
Kod.
13. 05. 2026 20.02
Očitke o nabiranju političnih točk, kar jim očitajo tudi politični nasprotniki na desnici, zavračajo.🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+3
3 0
Smrtlevičarjem
13. 05. 2026 20.00
Nateguni rezali trak za cepce ki so jih volili))))
Odgovori
+6
6 0
genir
13. 05. 2026 19.57
Zakaj ne dovolijo ogled prostorov? In kdo ne dovoli?
Odgovori
+6
6 0
